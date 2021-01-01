«الإفتاء» توضح الشروط .. هل للنساء يستطعون الصلاة بالحذاء



هل للنساء يستطعون الصلاة بالحذاء هل للنساء يستطعون الصلاة بالحذاء

الكثير من القضايا المتعلقة بالشرع والدين والمرأة، تكون محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين محيط السيدات سواء عبر الصفحات والجروبات التي تجمع بينهن أو في التجمعات داخل بيئة العمل أو عبر تطبيقات الدردشة مثل تطبيق «واتساب»، خاصة في شهر رمضان الكريم، وكان من بين الأسئلة المطروحة بينهن هو هل يجوز الصلاة بالحذاء للنساء؟، ليكن الأمر محل جدل فيما بينهن، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إذ يحرصن على أداء الفروض في أوقاتها.



هل يجوز الصلاة بالحذاء للنساء؟

ولجأت إحدى السيدات لـ دار الإفتاء المصرية، تطلب حكم الشرع والدين والفقهاء، للرد على سؤالها عن هل يجوز الصلاة بالحذاء للنساء؟، إذ ردت الدار بأنه يجوز الصلاة بالحذاء طالما كان جاف وليس به نجاسة، مسترشدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلوا في نعالهم».



شروط الصلاة بالحذاء

وأشارت دار الإفتاء المصرية، خلال الرد على السؤال بأنه يمكن للمرأة ارتداء الحذاء الطبي وربطه، إذا كان للضرورة، إذ أن الضرورات تبيح المحظورات، موضحة أنه يمكن الصلاة بالحذاء ولكن بشروط، اعتمادا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال قد سُئل أَنَس رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (رواه البخاري)، ولكن هناك ثلاثة شروط أولها أن يكون الحذاء طاهرًا.

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وفندت دار الإفتاء المصرية شروط الصلاة بالحذاء للنساء، في فتواها، بأنه أولا يجب أن يكون الحذاء كانت طاهرا، فضلا عن أنه يجوز الصلاة بالنعلين إذا كانا خاليين من النجس والخبث، فهي لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته، موضحة أنها من الرخص التي صرح بها الله عز وجل تيسيرا للعباد.