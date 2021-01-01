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«كيفية تنظيف المطبخ الخشب من الدهون»، من العبارات والجمل الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث «جوجل»، والتي تصدرت التريند نتيجة كثرة بحث أسئلة السيدات عنها، إذ يعانون من مشقة كبيرة في تنظيف المطابخ والخشب من الدهون والأوساخ التي تتراكم عليها طوال الوقت ويتغير لونها وتتكون على الأسطح نتيجة لطهي شتى أنواع الأطعمة.

تبحث السيدات وربات المنزل عن كيفية تنظيف الخشب من الدهون، للحفاظ على مملكتها الخاصة التي تسعى جاهدةً لتنظيفها أول بأول حتى تظل محتفظة بجمالها من البداية، ويُقدم «هُن» طرق تنظيف المطبخ الخشب من الدهون، بحسب موقع «wikihow» الأمريكي.



يعتبر الخل الأبيض من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من الدهون، وذلك من خلال خلطه مع الماء الدافئ، ثم وضع قطعة قماش نطيفة في الخليط ومن ثم يُمسح به الخشب، وبعدها قومي بشطف الأسطح بقطعة قماش أخرى بالماء فقط.



كما يمكن لربات المنزل والسيدات تنظيف الخشب من الدهون باستخدام الصابون، من خلال خلط كمية من الصابون السائل مع ماء دافئ، ثم وضع قطعة قماش في الخليط وبعدها امسحي سطح المطبخ والأخشاب بالقماش، وأيضًا يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة بالماء حتى تتمكني من إزالة الدهون المتراكمة على الأسطح بشكل دوري، وفي النهاية قومي بشطف السطح بقطعة قماش بالماء، وبعدها ستحصلين على نتيجة مرضية مرة بعد الأخرى.

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يعتبر استخدام الملح والخل من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على تنظيف الخشب من الدهون، والأوساخ الصعبة من خلال خلط الملح والخل حتى يصبح على هيئة عجين، وبعدها قومي بوضعها على البقع لدقائق وثم امسحيه باستخدام فرشة أسنان ناعمة مع أسفنج خشنة حتى تحافطي على الخشب من الخدش، وفي النهاية امسحي المناطق التي ترغبين في تنظيفها بالماء.