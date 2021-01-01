«الإفتاء» تجيب .. ما وقت إخراج فدية الإفطار في رمضان

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، جاء مضمونه: «ما هو وقت إخراج فدية الإفطار في رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟»، أجابت عليه دار الإفتاء المصرية .

وقت إخراج فدية الإفطار في رمضان
قال الدكتور شوقي علام عبر موقع دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ماعدا المالكية اتفقوا بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ، وعلى أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير".. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.

فتاوى الصيام
واستشهد مفتي الجمهورية بما نسب للإمام النووي الشافعي قوله في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [ويجوز -أي: إخراجُ الفدية- بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضًا على المذهب، وبه قطع الدارمي] اهـ.وقال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ويتخيَّر في إخراجها -أي: الفدية-: بين تأخيرها، وبين إخراج فديةِ كلِّ يومٍ فيه أو بعد فراغه] اهـ.وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام -أي: فديةً عن الصوم- إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً؛ بلا نزاع] اهـ.

واختتم المفتي كلامه عبر موقع دار الإفتاء قائلا: وإذا كان الصرف جملةً واحدةً جائزًا؛ فإنه يجوز يومًا بيومٍ من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: elwatannews

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