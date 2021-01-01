التوسع بالاختبارات الإلكترونية في الجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري «الميدتيرم» مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه يجرى حاليا إجراء اختبارات «الميدتيرم» بكليات القطاع الطبي المختلفة من خلال المعامل المجهزة وفقا لأحدث النظم العالمية في التعليم، كما يجرى العمل على التوسع منها لتشمل باقي الكليات بحد أقصى العام الدراسي المقبل، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تعميم الاختبارات الإلكترونية بمختلف الكليات العام المقبل
وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني تجرى بصورة طبعية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أنها حضوريا بجميع الكليات، ومنها ما يجرى بنظام الاختبارات الإلكترونية والموضوعية ومنها ما يجرى في صورتها النمطية.
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