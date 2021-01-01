الأرصاد: انخفاض الحرارة من الغد

نصحت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل، نظرا لانخفاض درجات الحرارة ليلا، أو اصطحاب «جاكيت» حال الاضطرار للخروج في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر أيضا، خصوصًا أن الانخفاض بدرجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، موضحة أنَّ درجات الحرارة سترتفع يومي السبت والأحد بصورة مؤقتة عن المعدلات الطبيعية، ولكنها ستنخفض مرة أخرى.
انخفاض درجات الحرارة ليلا
وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التقلبات في الأحوال الجوية بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها مستمر حتى منتصف شهر أبريل، محذرة من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وسطوع الشمس نهارا، خصوصا وأن درجات الحرارة ستنخفض ليلا طوال هذا الأسبوع وعلى مدار الأيام المقبلة.
وأوضحت أنَّه خلال درجات الليل تنخفض درجات الحرارة الصغرى، إذ كانت تسجل 17 درجة مئوية و16 درجة مئوية، ولكن سنشهد هذا الأسبوع تسجيل درجات الحرارة بين 14 درجة مئوية و15 درجة مئوية، لذا سيشعر المواطنين بالأجواء الشتوية خلال فترات الليل.
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