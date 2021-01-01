مايكروسوفت تستولى على نطاقات قراصنة التجسس الخاص بى "Strontium"

استولت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، على 7 نطاقات تابعة لشركة "Strontium"، وهي مجموعة قرصنة روسية معروفة أيضا باسم "Fancy Bear" أو "APT28 " ذات علاقات بوكالة الاستخبارات العسكرية في البلاد، حسبما أعلنت الشركة في منشور عبر مدونة TechCrunch.
وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قالت مايكروسوفت، أن قراصنة الإنترنت الروس استخدموا هذه المواقع لاستهداف وسائل الإعلام الأوكرانية، إلى جانب مراكز أبحاث السياسة الخارجية والمؤسسات الحكومية الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مايكروسوفت صادرت نطاقات روسية تستهدف مؤسسات إعلامية أوكرانية
وقبل قيامها بالاستيلاء على النطاقات السبعة، حصلت مايكروسوفت على أمر من المحكمة للسيطرة على كل مجال من المجالات التابعة لشركة "Strontium"، في السادس من شهر أبريل الجاري.
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