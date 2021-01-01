مواصفات الكاميرة في Galaxy Z Fold 4.. تفاصيل جديدة



Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 4

تستمر التسريبات في تسليط الضوء على إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 4، والذي يأتي بتحسينات في إعدادات الكاميرة عن الإصدار السابق.



لم تقدم إصدارات سامسونج السابقة من الهواتف القابلة للطي الآداء الأفضل في مواصفات الكاميرة، إلا أن العملاق الكوري في طريقها لدفع الترقية المرتقبة في الجيل القادم.



ولقد أكدت تسريبات سابقة إلى أن Galaxy Z Fold 4 يأتي بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته المستخدم في هاتف Galaxy S22 Ultra.

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ويعد هذا المستشعر ترقية كبيرة لإعدادات الكاميرة المقدمة في Z Fold 3 والذي ضم مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى مرتين، أيضاً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.وتدعم كاميرة Galaxy S22 Ultra المميزة بدقة 108 ميجا بيكسل إنتاج صور بتفاصيل أكثر دقة وتوازن ودقة أعلى في الألوان بشكل خاص في الإضاءة المنخفضة، وهي المميزات التي يقدمها المستشعر في Galaxy Z Fold 4.كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 24 إطار لكل ثانية، وهي مميزات قد ترتقي بهاتف Z Fold 4 ليكون أفضل الهواتف القابلة للطي للعام 2022.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن المستشعر الثالث في إعدادات الكاميرة يأتي بدقة 12 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم تؤكد ما إذا كان مستشعر S22 Ultra أو المستشعر المستخدم في إصدار الشركة السابق Z Fold 3.أيضاً قدمت سامسونج الإصدار السابق بمستشعر سيلفي أسفل الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، ومن المتوقع أن يأتي Fold 4 بترقية في كاميرة السليفي أسفل الشاشة، كما تدعم سامسونج الغطاء أيضاً بكاميرة أسفل الشاشة هذا العام.كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 4 يأتي بتصميم أنحف مع مفصل واحد للشاشة، مع توقعات أن يدعم قلم stylus.أيضاً من المتوقع أن يكون أحد الإصدارات المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 1 Plus، على أن يأتي بقدرة بطارية 4400 mAh، وتشير التسريبات أن سامسونج تكشف النقاب عن الهاتف في حدث يعقد في الربع الثالث من هذا العام.