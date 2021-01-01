رسمياً : iQOO تكشف عن قاعدة شحن Flash بقدرة 44W

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كشفت iQOO رسمياً اليوم عن وحدة الطاقة المميزة بتقنية الشحن السريع Flash بقدرة 44W، والتي يعلن عنها رسمياً في حدث iQOO Neo6 المقرر عقده في 13 من أبريل.



شاركت iQOO إعلان تشويقي جديد قبل إنطلاق مؤتمر الشركة الرسمي خلال أيام، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن وحدة شحن Power Bank بتقنية الشحن السريع Flash بقدرة 44W.



ومن المقرر أن تدعم قاعد الشحن تقنية الشحن السريع أيضاً بقدرة 45W PD، وتقنية 40W fusion، بينما تستعرض الشركة تفاصيل وحدة الشحن بتفاصيل أكثر خلال الحدث المقرر عقده خلال أيام.

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أيضاً يؤكد الإعلان التشويقي على اللون المميز لقاعدة الشحن وهو اللون الأصفر، كما تتميز بتصميم دائري في الزوايا، كما تتضمن زر في أحد جانبي وحدة الشحن.وللإدخال والإخراج أيضاً تأتي قاعدة الشحن بمنفذ 5V 3A USB فئة C، مع منفذ 5V 2A USB فئة A، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث المرتقب في 13 من أبريل.