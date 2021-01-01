يأتي تحديث iOS 16 بعدد من التحسينات الهامة في الإشعارات مع دعم أكبر لمراقبة الصحة



iOS 16 iOS 16

أكد مارك “جورمان” من بلومبيرج في تقرير نشر مؤخراً على أن تحديث iOS 16 يأتي بعدد من النحسينات الهامة في الإشعارات، مع عدد من المميزات الجديدة لمراقبة صحة المستخدم.



أوضح تقرير “جورمان” من بلومبيرج أن ابل لن تقدم تغيير في تصميم واجهة iOS 16 القادمة، إلا أن التحديث يجلب مميزات جديدة للمستخدمين.



كما أشار التقرير إلى أن تحديث iOS 16 الذي يعرف الآن برمز “Sydney” يُكشف عنه رسمياً خلال مؤتمر المطوريين المقرر عقده في يونيو.

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من جانب أخر أكد تقرير بلومبرغ على أن تصميم واجهة نظام ابل لم تقدم أي تغييرات في التصميم منذ إطلاق الشركة لنظام iOS 7.إلا أن التوقعات تشير إلى أن ابل ستقدم بعض التغييرات في التصميم في تحديث iPadOS، والذي يأتي بدعم أفضل للمهام المتعددة.يذكر أن ابل تقدم في مؤتمر المطوريين القادم كلاً من تحديث iPadOS 16 و macOS 13 و watchOS 9 وأيضاً tvOS 16، ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر المطوريين في 6 من يونيو وحتى 10 من يونيو.