يأتي تحديث iOS 16 بعدد من التحسينات الهامة في الإشعارات مع دعم أكبر لمراقبة الصحة

أكد مارك “جورمان” من بلومبيرج في تقرير نشر مؤخراً على أن تحديث iOS 16 يأتي بعدد من النحسينات الهامة في الإشعارات، مع عدد من المميزات الجديدة لمراقبة صحة المستخدم.
أوضح تقرير “جورمان” من بلومبيرج أن ابل لن تقدم تغيير في تصميم واجهة iOS 16 القادمة، إلا أن التحديث يجلب مميزات جديدة للمستخدمين.
كما أشار التقرير إلى أن تحديث iOS 16 الذي يعرف الآن برمز “Sydney” يُكشف عنه رسمياً خلال مؤتمر المطوريين المقرر عقده في يونيو.
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