معلومات جديدة عن المريخ يسجلها مسبار الأمل

رصد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) ملاحظات جديدة عن مناخ المريخ، ضمن الدفعة الثالثة من البيانات العلمية التي جمعها في مهمته حول مدار الكوكب الأحمر.
وأتاح المسبار بحسب بيان للقائمين عليه اليوم السبت، إمكانية الوصول إلى البيانات التي رصدتها جميع الأجهزة المثبتة عليه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث تتضمن الدفعة الثالثة التي جرى نشرها أكثر من 57 جيجابايت من المعلومات والصور والبيانات المهمة حول مناخ الكوكب الأحمر.
ووصل إجمالي حجم البيانات التي سجلها المسبار إلى ما يقارب 827.7 جيجابايت كما رصدت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) التي يحملها المسبار من خلال ملاحظة جديدة صممت لالتقاط حركة ظواهر الغلاف الجوي وتطورها، مثل السحب عالية الكثافة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!