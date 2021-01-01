ما لون هاتف آيفون الذي تحمله؟ اختيارك قد يكشف حقيقتك..

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صورة الخبر: آيفون
آيفون

هل تعلم أن لون جهاز الـ iPhone الخاص بك قد يكشف أسرارا في شخصيتك لا تعرفها.

فقد شارك ماثيو ريشر، وهو أحد "خبراء الألوان" عن كيفية معرفة سمات شخصية الشخص بمجرد النظر إلى لون موبايله. وأوضح أن الهواتف المحمولة كانت سابقا في الغالب ذات لون واحد إما سوداء أو بيضاء، لكنها أضحت تتيح للمستخدمين التعبير عن أذواقهم وشخصياتهم من خلال اختيار لون الهاتف، وهو ما يعكس مزاجهم ويعبر عنهم، وذلك في مقال نشرته صحيفة "ذا صن".

فحامل الموبايل الأبيض، على سبيل المثال هو شخص نظيف جدا أو يميل كثيرا إلى إعطاء النظافة حيزا هاما قي حياته وخياراته.

ألوان أخرى
أما من يحمل موبايل أسود، فهذا يعني أن الهاتف عنده لأغراض وظيفية بحتة.

كما يرتبط الأسود عادة بالقوة والأناقة والتطور والاحتراف، وقد يعكس كذلك رغبة في الحفاظ على الخصوصية.

فيما الأزرق، يدل على أن من يفضلوه أشخاص يتمتعون بطباع هادئة وهم محافظون إجمالا وفرودين أحيانا .

والكحلي، يشير إلى أن منتقيه لا يبحث عن الاهتمام أو لفت الأنظار، كما قد يكون لديه بعض المواهب أو الميول الإبداعية.

في حين للأحمر دلالة على أن الشخص نشيط ومنافس ومندفع وأحيانا عدواني، وقد يكون شخصا يحب لفت الانتباه.

أما الهاتف الذهبي فمعناه، أن الشخص يبحث عن المكانة أو الثروة، كما قد يدل على أنه منفتح واجتماعي أو يميل للأشياء الفاخرة.

فيما يدل الزهري على أن الشخص عاطفي وحنون وودود.

يذكر أن الدراسات لم تقف عند هذا الحد، فقد أظهرت أيضاً أن ألوانا معينة مفضلة ترتبط بالحياة السعيدة، وذلك تبعا لثقافة الفرد وخبراته!

المصدر: alwakeelnews

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