التربية والتعليم : لا تعديل على جدول امتحانات الثانوية العامة

ردَّ مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشائعات المتداولة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تعديل في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.
وقال المصدر، في تصريح لـ القاهرة 24، إنه لا نية لوجود أي تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تلتزم الوزارة بالخريطة الزمنية المعلنة في بداية العام الدراسي الحالي، والتي تم وضعها من خلال تحديد المادة الزمنية الكافية لدراسة المناهج التعليمية في كل المراحل، ومن ثم مواعيد امتحانات نهاية العام.
ولفت المصدر، إلى أن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة، التفاصيل الكاملة لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري، حيث سيوضح الدكتور طارق شوقي- في مؤتمر صحفي- كل المعلومات المهمة للطلاب، بشأن نظام الامتحانات، وأي مستجدات حول طرق التقييم في مختلف المواد.
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