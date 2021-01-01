التربية والتعليم : لا تعديل على جدول امتحانات الثانوية العامة

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ردَّ مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشائعات المتداولة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تعديل في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.



وقال المصدر، في تصريح لـ القاهرة 24، إنه لا نية لوجود أي تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تلتزم الوزارة بالخريطة الزمنية المعلنة في بداية العام الدراسي الحالي، والتي تم وضعها من خلال تحديد المادة الزمنية الكافية لدراسة المناهج التعليمية في كل المراحل، ومن ثم مواعيد امتحانات نهاية العام.



ولفت المصدر، إلى أن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة، التفاصيل الكاملة لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري، حيث سيوضح الدكتور طارق شوقي- في مؤتمر صحفي- كل المعلومات المهمة للطلاب، بشأن نظام الامتحانات، وأي مستجدات حول طرق التقييم في مختلف المواد.

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فيما علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشائعات المتداولة بشأن القضايا التعليمية المختلفة عبر موقع اليوتيوب، واصفًا إياها بـ هيستيريا اليوتيوب وصناعة الكذب.ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من النماذج من الشائعات المتداولة في الأيام الأخيرة عبر صفحته على فيسبوك، معلقا عليها: من ناس لا أعرفهم ولا أعرف إن كانت هذه أسماؤهم الحقيقية فعلا؟، ولا أعلم مرجعتيهم ولا مصادرهم، ولكن ما أعلمه، هو أن كل ما تتناوله هذه الفيديوهات؛ ما هو إلا كذب وتأليف واحتيال لجذب المشاهدات، وكسب أموال عن طريق تضليل القارئ.