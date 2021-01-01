طرق قفل واتس آب بهواتف أندرويد أو iOS



واتس آب واتس آب

يوفر واتس آب العديد من ميزات الخصوصية للمستخدمين مثل التحقق بخطوتين وتشفير الرسائل وإخفاء الرسائل وغيرها، إحدى هذه الميزات التي يفضلها معظم المستخدمين هي قفل واتس آب، و كما يوحي الاسم ، تمنع الميزة أي شخص من استخدام تطبيق واتس آب على هواتفك الذكية قبل المصادقة باستخدام التعرف على الوجه أو مستشعر بصمات الأصابع.



الميزة متاحة لمنصات أندرويد و iOS، وبمجرد التمكين ، ستحتاج إلى استخدام بصمة إصبعك أو وجهك لفتح واتس آب، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكانك الرد على المكالمات إذا تم قفل واتس آب، ولمعرفة كيفية قفل واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد أو iOS ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:



. افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

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2. اضغط على خيار الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.3. اضغط على الحساب.4. من الخيارات ، اضغط على الخصوصية.5. قم بالتمرير لأسفل وانقر على قفل الشاشة.6. قم بتشغيل التبديل. بمجرد تمكينه ، سيتعين عليك استخدام Face ID أو PIN الذي تستخدمه لإلغاء قفل جهازك للوصول إلى واتس آب على أندرويد1.افتح تطبيق واتس آب على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك.2. اضغط على أيقونة "النقاط الثلاث" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.3. من القائمة ، اضغط على الإعدادات.4. ضمن الإعدادات ، انقر فوق الحساب.5. اضغط على الخصوصية.6. قم بالتمرير لأسفل وانقر على قفل بصمة الإصبع.7. قم بتمكين التبديل بجوار فتح باستخدام بصمة الإصبع.