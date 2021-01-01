طرق قفل واتس آب بهواتف أندرويد أو iOS

يوفر واتس آب العديد من ميزات الخصوصية للمستخدمين مثل التحقق بخطوتين وتشفير الرسائل وإخفاء الرسائل وغيرها، إحدى هذه الميزات التي يفضلها معظم المستخدمين هي قفل واتس آب، و كما يوحي الاسم ، تمنع الميزة أي شخص من استخدام تطبيق واتس آب على هواتفك الذكية قبل المصادقة باستخدام التعرف على الوجه أو مستشعر بصمات الأصابع.
الميزة متاحة لمنصات أندرويد و iOS، وبمجرد التمكين ، ستحتاج إلى استخدام بصمة إصبعك أو وجهك لفتح واتس آب، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكانك الرد على المكالمات إذا تم قفل واتس آب، ولمعرفة كيفية قفل واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد أو iOS ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
. افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple iPhone الخاص بك.
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