كبسولة سبيس إكس : وصول أول طاقم فضاء مدني بمحطة الفضاء الدولية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انضمت كبسولة سبيس إكس دراجون على متنها أول طاقم فضاء خاص بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا لتقرير engadged.

وانطلقت المجموعة الرباعية من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا دون أي عوائق كبيرة، واستغرقت رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية حوالي 20 ساعة.

وواجه Dragon مشكلة في توجيه الفيديو قبل أن يبدأ تسلسل الإرساء، مما تسبب في تأخير لمدة 45 دقيقة حيث ظل على بعد 20 مترًا تقريبًا من محطة الفضاء الدولية أثناء قيام SpaceX باستكشاف المشكلة.

ومن المتوقع أن يقضي أفراد الطاقم - قائد ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا ورجال الأعمال لاري كونور وإيتان ستيب ومارك باثي - ثمانية أيام في المحطة الفضائية.

وسيجرون تجارب علمية، جنبًا إلى جنب مع أنشطة التوعية والأنشطة التجارية، كما سيقومون أيضًا بإحضار بعض العينات العلمية إلى الأرض لصالح وكالة ناسا أيضًا.

وتعد مهمة AX-1 ، هي أول مهمة مدنية بالكامل لشركة Axiom Space ، وهى الأولى من بين عدة بعثات خاصة لمحطة الفضاء الدولية تخطط الشركة لإطلاقها في السنوات القادمة.

وستقوم ببناء أول وحدة تجارية فى المحطة الفضائية بالإضافة إلى وحدة تضم ساحة رياضية واستوديو أفلام، ومن المتوقع أن تنفصل محطة أكسيوم ووحدة استوديو الأفلام المرفقة عن محطة الفضاء الدولية فى عام 2028 .

المصدر: السلطة

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