اطلاق أنشطت ببجي موبايل المحلية في الجامعات المصرية الرائدة

أطلقت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، لعبة الجوال الرائدة في الشرق الأوسط والعالم، منصاتها التفاعلية في أربع جامعات مصرية هي: الجامعة الألمانية في القاهرة والجامعة البريطانية في مصر والجامعة الكندية الدولية وجامعة مصر الدولية.
واستمرت أنشطتها المحلية من 13 وحتى 17 مارس، مع أسبوع إضافي من الأنشطة للجامعة الألمانية في القاهرة وجامعة مصر الدولية من 20 وحتى 24 مارس، حيث حصل الطلاب على فرصة الاستمتاع بالألعاب المشوقة والجوائز الحصرية بالإضافة إلى التفاعلات الفردية المشوقة مع العلامة التجارية.
وشهدت النشاطات إطلاق بطولة عبر الإنترنت من 20 وحتى 31 مارس. وأسفرت بطولة الإنترنت عن أكثر من 600 تسجيل وما يقرب من 100 فريق و1000 لاعب. وأطلقت ببجي موبايل إلى جانب البطولة برنامج سفير الجامعة للطلاب، ليصبحوا سفراء لعلامة ببجي موبايل من خلال البطولات المجتمعية وتجمعات الحرم الجامعي والورشات. وتشمل مكافآت البرنامج للطلاب المشاركين نقاط UC وعناصر اللعبة التي تحمل شعار ببجي موبايل.
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