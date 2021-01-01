تحول نفايات التلوث البلاستيكى إلى مزهريات



روبوت روبوت

وظف متجر بريطانى روبوت بطول 8 أقدام لإعادة التدوير، حيث يمكنه طباعة البلاستيك المعاد تدويره ثلاثي الأبعاد إلى كائنات مصممة خصيصًا، وذلك في متجر سيلفريدجز في شارع أكسفورد بوسط لندن، الذى يطبع به الروبوت أشياء مصنوعة من البلاستيك مأخوذة من بحار العالم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الروبوت يصنع مجموعة متنوعة من الأشياء المصممة من البلاستيك، بما في ذلك المزهريات والكراسي والمقاعد وأغطية المصابيح، والتي يمكن للعملاء اختيارها وشرائها، وتم تصميم العناصر من قبل شركة Nagami، وهي شركة إسبانية متخصصة في الأثاث والأدوات المنزلية الراقية.

تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد برنامجًا لإنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد قبل طباعته بواسطة المعدات الروبوتية.

تحتوي الأذرع الآلية الآلية على فوهة في النهاية تنبعث منها مادة الطباعة، وتكون في هذه الحالة نفايات بلاستيكية مذابة، طبقة تلو الأخرى.

أما الروبوت فهو من ابتكار شركة ABB، وهي شركة أتمتة أوروبية تزود عادة الروبوتات للأغراض الصناعية.

قال مارك سيجورا، رئيس قسم الروبوتات في ABB: "في حين أن الخيارات الموسعة رائعة للمستهلكين، إلا أنها تأتي أيضًا بتكلفة على البيئة، حيث غالبًا ما يتم التخلص من المنتجات والتعبئة مع القليل من التفكير في المكان الذي ينتهي به الأمر أو ما إذا كان سيتم إعادة تدويرها".

وأضاف سيجورا، "من خلال إعادة استخدام البلاستيك من محيطات العالم لطباعة أشياء مصممة ، نساعد في تسليط الضوء على المساهمة المهمة للروبوتات في إنشاء عمليات التصنيع المستدامة المركزية للاقتصاد الدائري."

وسيتمكن الأشخاص الذين يسيرون على طول شارع أكسفورد من رؤية الروبوت وهو يعمل من خلال نافذة المتجر، في زاوية المتجر قبالة شارع ديوك مباشرةً، وعندما يدخلون المتجر، يمكنهم اختيار العناصر لشرائها على الشاشة.