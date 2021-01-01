أوبو تؤكد وصول هاتف Oppo K10 Pro قريبا



Oppo K10 Pro Oppo K10 Pro

في شهر مارس الماضي، كانت شركة أوبو، قد أطلقت، هاتف Oppo K10، بمواصفات متوسطة، وسعر لا يتخطى، 200 دولار، والآن يبدو أن الشركة، تخطط لإطلاق الإصدار الأقوى، حيث ظهر اليوم، تسريب جديد، يكشف عن، مواصفات الهاتف Oppo K10 Pro، ويؤكد أنه، سيصل رسميا، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويشير إلى أنه، سيضم مواصفات، أفضل بكثير من، الإصدار العادي، بما في ذلك، المعالج الذي سيكون، Snapdragon 888 5G، بدلا من، Snapdragon 680 4G، والشاشة التي ستدعم، معدل تحديث 120 هرتز، بدلا من، 90 هرتز، والشحن السريع، الذي سيصل، بقوة 65 واط، بدلا من، 33 واط، بالإضافة إلى، اختلافات في جميع، المواصفات الأخرى، وإليكم الآن، أبرز مواصفات الهاتف Oppo K10 Pro.



مواصفات الهاتف Oppo K10 Pro

هاتف أوبو القادم، سيتوفر مع، شاشة AMOLED، وبحجم 6.62 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبمعدل سطوع، يبلغ 1300 شمعة، في البوصة، وبدعم HDR10+، والشاشة ستحتوي على، ثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بمستشعر حجمه، 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة، f/2.5، وبدعم خاصية HDR، وpanorama، مع دعم، تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



معالج تشغيل، الهاتف Oppo K10 Pro، سيكون Qualcomm Snapdragon 888 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، والمكون من، نواة Kryo 680، بسرعة 2.84 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 680، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 680، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، أما معالج الرسوميات، فسيكون Adreno 660، كما أن هذا الهاتف، سيعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، ColorOS 12، وسيتوفر بأكثر من، إصدار على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.

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Realme GT2سيصل هذا الهاتف، مع 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبمستشعر حجمه 24 ملم، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدعم multi-directional PDAF، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، عبارة عن، مستشعر ماكرو، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف Oppo K10 Pro، سيحتوي على، فلاش LED مزدوج، في الخلف، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وسيدعم أيضا، خاصية المثبت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، والمثبت البصري OIS.بطارية الهاتف Oppo K10 Pro، ستصل بسعة 5000 ملي أمبير، يتم شحنها، بنسبة 100%، في 33 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 65 واط، (منفذ الشحن، سيأتي من فئة، USB Type?C 2.0)، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ومستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان، كما أن الهاتف، سيدعم مكبرات صوت ستريو، وتصنيف IP5X، لمقاومة الغبار، وسيدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.2، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS dual-band A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.وكما ذكرنا في السابق، فإن شركة أوبو، تستعد للإعلان، عن هذا الهاتف، خلال ما تبقى، من شهر أبريل، أو في وقت لاحق، من شهر مايو المقبل، ولكن قبل ذلك، نتوقع أن، تخرج الشركة، وتحدد التفاصيل الرسمية للهاتف، ومع ذلك، لا تنسوا العودة إلينا، عند الإعلان الرسمي، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Oppo K10 Pro.