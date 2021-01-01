صور مسربه لـ أودي Q6 E-Tron الكهربائية بالكامل



أودي Q6 E-Tron أودي Q6 E-Tron

ظهرت أودي Q6 E-Tron من خلال صوراً تجسسية جديدة لها، أثناء تجربة قيادتها، وظهر بالصور القليل من تصميم الكروس أوفر الكهربائية الجديدة.



تم تغطية السيارة أودي Q6 E-Tron بالكامل لعدة أشهر ، لكن يوجد مجموعة جديدة من صور التجسس تلتقط النموذج الجديد دون أي تمويه يغطي الواجهة الأمامية ، مما يمنحنا أول نظرة على التصميم.



تم تغطية أودي بشبكة أمامية فصية مغلقًا مع الكاميرا الأمامية أسفل شارة أودي السوداء.

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وفتحة في المصد السفلي الزاوي تضم مستشعرات لأنظمة مساعدة السائق المتنوعة في السيارة.وفتحات تهوية وهمية تحيط بشبكة Q6 E-Tron ، وتجلس أسفل تصميم المصباح المنفصل الذي يضع الأضواء النهارية التي تعمل أثناء النهار فوق المصابيح الأمامية الموجودة في الأسفل على الوجه.وللأسف ، هذا كل ما تكشفه الصور الجديدة .