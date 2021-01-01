صور مسربه لـ أودي Q6 E-Tron الكهربائية بالكامل

ظهرت أودي Q6 E-Tron من خلال صوراً تجسسية جديدة لها، أثناء تجربة قيادتها، وظهر بالصور القليل من تصميم الكروس أوفر الكهربائية الجديدة.
تم تغطية السيارة أودي Q6 E-Tron بالكامل لعدة أشهر ، لكن يوجد مجموعة جديدة من صور التجسس تلتقط النموذج الجديد دون أي تمويه يغطي الواجهة الأمامية ، مما يمنحنا أول نظرة على التصميم.
تم تغطية أودي بشبكة أمامية فصية مغلقًا مع الكاميرا الأمامية أسفل شارة أودي السوداء.
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