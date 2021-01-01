صور مسربه لـ أودي Q6 E-Tron الكهربائية بالكامل

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صورة الخبر: أودي Q6 E-Tron
أودي Q6 E-Tron

ظهرت أودي Q6 E-Tron من خلال صوراً تجسسية جديدة لها، أثناء تجربة قيادتها، وظهر بالصور القليل من تصميم الكروس أوفر الكهربائية الجديدة.

تم تغطية السيارة أودي Q6 E-Tron بالكامل لعدة أشهر ، لكن يوجد مجموعة جديدة من صور التجسس تلتقط النموذج الجديد دون أي تمويه يغطي الواجهة الأمامية ، مما يمنحنا أول نظرة على التصميم.

تم تغطية أودي بشبكة أمامية فصية مغلقًا مع الكاميرا الأمامية أسفل شارة أودي السوداء.

وفتحة في المصد السفلي الزاوي تضم مستشعرات لأنظمة مساعدة السائق المتنوعة في السيارة.

وفتحات تهوية وهمية تحيط بشبكة Q6 E-Tron ، وتجلس أسفل تصميم المصباح المنفصل الذي يضع الأضواء النهارية التي تعمل أثناء النهار فوق المصابيح الأمامية الموجودة في الأسفل على الوجه.

وللأسف ، هذا كل ما تكشفه الصور الجديدة .

المصدر: Nile Motors

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