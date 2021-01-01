ترتفع بقيمة 35 ألف جنيه أسعار مازدا 3 موديل 2022



مازدا 3 مازدا 3

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية مازدا اليابانية في مصر، عن ارتفاع أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2022 بنوعيها السيدان والهاتشباك ، حيث بلغت الزيادة السعرية قيمة 35 ألف جنيه على فئات السيارة المطروحة في السوق المحلية.



أسعار مازدا 3 موديل 2022

وارتفعت الفئة الأولى من مازدا 3 موديل 2022 بعد الزيادة إلى سعر 500 ألف جنيه بدلاً من 464.900 جنيه، بينما صعد سعر الفئة الثانية إلى 550 ألف جنيه مقارنةً بسعر 514.900 جنيه في بداية مارس الماضي، وسجلت الفئة الثالثة سعر 595 ألف جنيه مقابل 559.900 جنيه.



أما النسخة الهاتشباك من مازدا 3 موديل 2022 فجاءت الفئة الأولى منها بسعر 535 ألف جنيه بدلا من 499.900 جنيه، وبلغت الفئة الثانية سعر 575 ألف جنيه بمقابل 539.900 جنيه قبل الزيادة.

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مواصفات مازدا 3 موديل 2022وتعتمد مازدا 3 موديل 2022 على محرك ذي سعة 1500 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع إنتاج بقوة 110 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 146 نيوتن/ متر، ويتصل به صندوق تروس مكون من 6 سرعات ينقل الحركة للعجلات من خلال منظومة جر أمامي، يمكن السيارة من الانتقال من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، حتى تصل السيارة إلى سرعتها القصوى 180 كم / ساعة، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة 6.7 لتر لكل مسافة 100 كم.وتأتي السيارة بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة، منها عدد 7 وسائد هوائية امامية وجانبية، وسادة هوائية لركبة السائق، ABS-EBD-ESP، نظام التحكم في الجر، نظام المساعدة في صعود المرتفعات HAC، نظام مساعدة المكابح BA، مكابح يد كهربائية، جهاز انذار، حساسات ركن خلفية.كما زودت السيارة بحساسات ضوء ومطر، جنوط رياضية قياس 16 بوصة، أضواء نهارية، مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، زجاج خلفي ملون، مرايا خارجية بخاصية الضم كهربائياً.أما عن تجهيزات الرفاهية فتضمنت مازدا 3 موديل 2022 تكييف هواء يدوي، نظام الدخول الذكي، مثبت سرعة، فتحة سقف، شاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة، ومدعمة بنظام صوتي من 8 مكبرات للصوت، تدعم الاتصال بالهاتف من خلال أنظمة أندرويد أوتو وكار بلاي، إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائياً، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.