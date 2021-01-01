ارتفاع أسعار موديل 2022 من بيجو 5008

بسبب الدولار شهدت الفترة الماضية تغير في الأسعار الرسمية لموديل 2022 من بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV في السوق المحلي، حيث بلغ هذا التغيير 65 ألف جنيه زيادة على أسعار السيارة، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:
- فئة أولى Active بسعر 645 ألف جنيه (بعد زيادة 65 ألف جنيه).
- فئة ثانية Allure بسعر 695 ألف جنيه (بعد زيادة 65 ألف جنيه).
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