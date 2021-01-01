ارتفاع أسعار موديل 2022 من بيجو 5008

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صورة الخبر: بيجو 5008
بيجو 5008

بسبب الدولار شهدت الفترة الماضية تغير في الأسعار الرسمية لموديل 2022 من بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV في السوق المحلي، حيث بلغ هذا التغيير 65 ألف جنيه زيادة على أسعار السيارة، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:

- فئة أولى Active بسعر 645 ألف جنيه (بعد زيادة 65 ألف جنيه).

- فئة ثانية Allure بسعر 695 ألف جنيه (بعد زيادة 65 ألف جنيه).

- فئة ثالثة GT بسعر 770 ألف جنيه (بعد زيادة 65 ألف جنيه).

- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر بسعر 780 ألف جنيه (بعد زيادة 65 ألف جنيه).

جدير بالذكر أن هذه السيارة المتاحة محليا تحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

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