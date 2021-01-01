من تيسلا تصميم توقعي لمنافسة جيب رانجلر



تيسلا تيسلا

لا يبدو أن لدى تيسلا أي نية لإنتاج سيارة مماثلة، ليس في المستقبل المنظور على أقل تقدير.



لا يمنع ذلك خيال المصممين من تصور ما ستبدو عليه سيارة أداء للطرق الوعرة من تيسلا، ونلاحظ أن التصميم اقتبس جزءاً لا بأس به من سيارة البيك أب المتعثرة سايبرترك، حتى أن التصميم التوقع حمل اسم سايبرتريل.



يقول المصممون أن عملهم استند إلى موديل Y من حيث الأبعاد، وأنهم يتوقعون لها في حال أنتجت تيسلا سيارة مماثلة الحصول على نظام دفع كلي قياسي وزوجين من المحركات الكهربائية لتقدم تسارع 0-100 كم/س في 3.5 ثانية، رغم أنها ستكون سيارة للطرق الوعرة أكثر مما هي سيارة مدنية.