نرصد أسعار السيارات في مصر بعد زيادات أبريل (تفاصيل)

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ارتفعت أسعار السيارات في مصر متأثرة بزيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وسجل عدد من السيارات زيادات رسمية وغير رسمية (أوفر برايس)، منذ تراجع قيمة الجنيه رسميا في مصر.



أحدث زيادات أسعار السيارات في مصر

ارتفعت أسعار سيارة تويوتا فورتشنر عقب زيادة الدولار بقيمة 95 ألف جنيه وسجلت 890 ألف جنيه لسيارة الدفع الثنائي، و1 مليون و400 ألف للدفع الرباعي.



وخلال أسبوعين ارتفعت أسعار سيارات هيونداي وهافال وشيري وشانجان مرتين متتاليتين، وجاءت زيادات أسعار شيري كالتالي:

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ارتفعت اسعار شيري اريزو 5 لـ 212.000 ألف جنيه بزيادة 12.100 جنيه عن اسعارها في مارس، وذلك للفئة الأولى.وسجلت الفئة الثانية من شيري اريزو 5 237.000 ألف جنيه بزيادة 12 ألف جنيه عن أسعارها في مارس، بينما سجلت الفئة الثالثة سعر 252.000 ألف جنيه بزيادة تصل لـ 12.000 ألف جنيها عن أسعارها آخر مارس.وسجلت شيري تيجو 3، المجمعة محليا في فئة واحدة زيادة ابريل بقيمة 15.000 ألف جنيه لتسجل قيمة 290.000 ألف جنيه بدلا من 275 ألف جنيه فقط.وسجلت شيري تيجو 7 زيادة بقيمة 20.000 ألف جنيه على فئتيها الأولي والثانية، لتصبح شيري تيجو 7 الفئة الأولى بسعر 340.000 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 365.000 الف جنيه بعد الزيادة.وارتفعت شيري تيجو 7 برو في زيادات أبريل بقيمة 40 الف جنيه للفئة الأولى لتسجل 440 ألف جنيه بعد الزيادة، وارتفعت فئتها الثانية بقيمة 45.000 ألف جنيه لتسجل 474.900 ألف جنيه بعد الزيادة.وارتفعت شيري تيجو 8 بنفس قيمة سابقتها لتسجل الفئة الاولى منها بعد الزيادة 455.000 ألف جنيه، والفئة الثانية نحو 495.000 ألف جنيه بعد الزيادة.رينو تنضم لقائمة زيادات أبريلانضمت رينو إلى قائمة زيادات شهر ابريل وسجلت رينو لوجان زيادة بقيمة 25.000 ألف جنيه لتسجل الفئة الأولى بعد الزيادة سعر 250.000 ألف جنيه، وتسجل الفئة الثانية نحو 260.000 ألف جنيه، وسجلت الفئة الثالثة بعد الزيادة قيمة 270.000 ألف جنيه، وسجلت الفئة الرابعة نحو 280.000 ألف جنيه بعد الزيادة.وارتفع سعر رينو سانديرو بقيمة فئة B2 بقيمة 30.000 ألف جنيه لتصبح بسعر 279.000 ألف جنيه.وسجلت رينو ستيب واي زيادة سعرية بقيمة 30.000 الف جنيه لتصبح الفئة الاولى بسعر 290.000 ألف جنيه، وتسجل الفئة الثانية بعد الزيادة قيمة 299.000 الف جنيه.وارتفعت رينو داستر بقيمة بين 35 و45 الف جنيه لتصبح الفئة الاولى بسعر 337 الف جنيه، وتسجل الفئة الثانية سعر 367 الف جنيه، وتصل الفئة الثالثة لـ 387 الف جنيه بعد الزيادة.وتراوحت زيادات اسعار رينو ميجان بين 45 الف جنيه و55 الف جنيه وسجلت الفئة الاولى قيمة 369 الف جنيه، وبلغت قيمة الفئة الثانية قيمة 409 الف جنيه.وسجلت الفئة الثالثة نحو 429 الف جنيه، ووصلت الفئة الرابعة لنحو 439 الف جنيه، وارتفع سعر الفئة الخامسة ل 469 الف جنيه، وسجلت الفئة السادسة قيمة 509 الف جنيه بعد الزيادة السعرية الاخيرة.رينو كادجارارتفع سعر الفئة الاولى لرينو كادجار لـ 453 الف جنيه، وسجلت الفئة الثانية بعد الزيادة قيمة 493 الف جنيه، ووصلت الفئة الثالثة لـ 503 الف جنيه بعد الزيادة وسجلت الفئة الرابعة نحو 513 الف جنيه.زيادات سيتروين في ابريلولحقت سيتروين بقائمة زيادات ابريل وسجلت سيتروين سي إليزيه الفئة الاولى 279 الف جنيه بعد زيادة بقيمة 30 الف جنيه وسجلت الفئة الثانية نحو 314 الف جنيه في مصر.وسجلت الهاتشباك سيتروين سي 3 الفئة الاولى سعر 340 الف جنيه بعد الزيادة، و390 الف جنيه للفئة الثانية بعد الزيادة.وسجلت الكروس أوفر سي 3 آير كروس الفئة الأولى 398 الف جنيه، وسجلت الفئة الثانية بعد الزيادة قيمة 438 الف جنيه.سجلت الكروس أوفر سيتروين سي 4 الفئة الاولى 480 الف جنيه، وسجلت نفس الفئة «فرش أزرق» سعر 485 الف جنيه، وسجلت فئة SHINE سعر 529 الف جنيه، وسجلت ذات الفئة «فرش أحمر» قيمة 534 الف جنيه في احدث قائمة اسعار لها بعد زيادات أبريل.وسجلت الكروس أوفر SUV المدمجة سيتروين سي 5 آير كروس الفئة الاولي نحو 525 الف جنيه، وسجلت الفئة الثانية قيمة 595 ألف جنيه، وسجلت الفئة الثالثة قيمة 645 الف جنيه.إيجل 580 تنضم لقائمة الزيادةوارتفعت اسعار «إيجل 580» فئة SUV ذات الـ 7 مقاعد، للفئة الثانية فقط ليستمر سعر الفئة الأولى بقيمة 340 ألف جنيه وترتفع اسعار الفئة الثانية بقيمة 10 الاف جنيه لتسجل نحو 400 الف جنيه.كان شهر فبراير الماضي قد شهد ترخيص 23،507 سيارة، بزيادة 78 سيارة فقط عن شهر يناير، وذلك وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.بينما سجلت وحدات المرور خلال شهر مارس 26،895 سيارة، أي بواقع زيادة بلغت 3،388 سيارة عن شهر فبراير 2022.