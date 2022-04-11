أسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين 11-4-2022 في مستهل تعاملات البنوك المصرية



اسعار العملات اسعار العملات

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الاثنين 11-4-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه.



وتباينت أسعار العملات فى مصر ليسجل الدولار 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع بالنسبة للدولار ، وبلغ سعر اليورو 20.13 للشراء و 20.24 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 24.17 للشراء، 24.31 للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 4.88 جنيه للشراء و 4.91 جنيه للبيع ووصل الدرهم الإماراتي 4.98 للشراء و5.01 للبيع، وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري.



ويعرض موقع «أموال الغد» أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالي:

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سعر الدولار اليوم في البنوكبلغ سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي المصري 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك العقاري المصري، بنك عودة، بلوم، المشرق البنك العقاري الأفريقي، المصرف المتحد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة، بنك التجاري الدولي، بنك الأسكندرية 18.25 جنيه للشراء و 18.35 جنيه للبيع ، وحققت العملة الأمريكية مستوى 18.26 جنيه للشراء و 18.36 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد، و18.24 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع مصرف أبوظبي الإسلامي.سعر اليورو فى البنوك المصريةبلغ سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصري 20.11 للشراء و 20.34 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر 20.11 للشراء و 20.34 للبيع وسجل سعر اليورو 20.11 للشراء و 20.34 للبيع في بنوك، المشرق، بلوم، أبوظبي التجاري، بنك البركة، كريدي أجريكول ، العربي الأفريقي الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس و المصرف المتحد، وحققت العملة مستوى 20.37 للشراء و 22.48 للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي.سعر الجنيه الاسترليني اليومبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصري 24.18 للشراء، 24.49 للبيع وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر 24.18 للشراء، 24.49 للبيع، وحققت العملة البريطانية مستوى 24.18 و 24.49 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من: بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، البركة، المصرف المتحد، و بلوم، أبوظبي الأول.سعر الريال السعودي اليوم في مصربلغ سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى 4.90 جنيه للشراء و 4.91 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.90 جنيه للشراء و 4.91 جنيه للبيع وحققت العملة السعودية مستوى 4.92 جنيه للشراء و 4.92 جنيه للبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من : بلوم و المشرق و المصرف العربي الدولي و فيصل الأسلامي، HSBC.كما سجل سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجاري الدولى والأهلي المتحد 4.89 للشراء و 4.91 جنيه جنيه للبيع، فيما بلغ 4.79 و 4.95 جنيه للشراء والبيع ببنك الكويت الوطني.سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى البنك الأهلى المصرى 5 للشراء و5.02 للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 5 للشراء و5.02 للبيع، وحقق الدرهم مستوى 4.99 للشراء و5.02 للبيع، على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من: بلوم و المشرق، و المصرف العربي الدولي و فيصل الأسلامي، HSBC.