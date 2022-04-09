سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في آخر التعاملات، اليوم الإثنين، استقرارًا متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1948 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 663 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 852 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 995 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1137جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4975 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9950جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19900جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8010 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :سجلت العقود الآجلة للذهب 1948 دولارا للأوقية، بعدما نجح في الزيادة بأكثر من 0.6% نهاية التعاملات الأسبوع الماضي.