الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: معدل التضخم الشهرى يسجل 2.4% لشهر مارس 2022

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الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

بلغ الرقن القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (124.4) نقطة لشهر مارس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (2.4%) عن شهر فبراير 2022.

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (11.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%). ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%).

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.1%) لشهر مارس 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق. أولاً: التغيـر الشهـرى (شهـر مارس 2022 مقارنة بشهـر فبراير 2022): 1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: • ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (11.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%). • ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%). ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%)
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.0%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.4%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.3%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.9%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (6.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.1%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%). ثانياً: التغير السنوي (شهر مارس 2022 مقارنة بشهر مارس 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (23.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (36.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (24.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (21.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (21.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (21.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (12.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (9.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (6.7%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (3.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (3.6%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (10.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (7.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.5%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (5.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (3.1%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (10.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (4.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (7.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (5.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (4.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (4.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (9.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.9%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.2%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (6.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (15.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.6%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (6.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (28.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (54.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.9%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.5%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (7.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.6%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.0%).

المصدر: اليوم السابع

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