يشبه كرة نارية ضخمة .. ظهور نيزك مشتعل في سماء السعودية والكويت..

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شهدت سماء السعودية والكويت، ظهور نيزك مشتعل يشبه الكرة النارية الضخمة، إذ رصد مقطع فيديو، مرور نيزك عبر الغلاف الجوي في سماء شبة الجزيرة العربية وتسبب في إضاءتها بتوهج أزرق.



ظهور نيزك في السعودية والكويت

نيزك السعودية والكويت، تم رصده يوم 9 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته الجمعية الفكلية بجدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اكتسب هذا الشهاب الساطع الذي يسمى الكرة النارية، الكثير من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكد العديد رؤيته لفترة وجيزة».



تفاصيل ظهور نيزك في السعودية والكويت

وتعد الكرة النارية، نوع من الشهب يمكن أن تشاهد في كافة أنحاء العالم بشكل متكرر، ولكن يحالف الحظ أحيانا وتلتقطها كاميرات التصوير، فهذه الأنواع من الشهب الساطعة على الرغم من كونها دراماتيكية بالتأكيد يمكن توقعها في هذا الوقت من العام تقريبًا، بالتزامن مع بدء موسم شهب القيثاريات التي تنشط سنويا في هذا الوقت، وهي تشتهر بإنتاج الكرات النارية.

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وبالنسبة للون الأزرق والأبيض، فيمكن أن يلعب التركيب السائد للنيزك دورًا مهمًا في الألوان المرصودة للكرة النارية مع بعض العناصر التي تعطي ألوانًا مميزة عند تبخرها، بحسب الجمعية الفكلية بجدة: «ينتج الصوديوم لونًا أصفر ساطعًا، ويظهر النيكل باللون الأخضر، ويظهر المغنيسيوم باللون الأزرق والأبيض، وهو ما شوهد يوم أمس».ويعد مسار ذلك الشهاب الساطع غير معروف لعدم توفر بيانات قمر صناعي أو رادار دوبلر، ولا يعرف إذا سمع صوت مرتبط به أو سجلت أي اهتزازات.جدير بالذكر، أن النيازك تدخل بشكل عام إلى الغلاف الجوي الخارجي للأرض، وتنتقل من سرعة 40,000 إلى 257,000 كيلومتر في الساعة، وتتباطأ بسرعة لأنها تواجه الاحتكاك من سحب الهواء، يولد هذا الاحتكاك كميات هائلة من الحرارة، مما يتسبب في تبخر النيزك أو احتراقه وتوهجه.