يشبه كرة نارية ضخمة .. ظهور نيزك مشتعل في سماء السعودية والكويت..

شهدت سماء السعودية والكويت، ظهور نيزك مشتعل يشبه الكرة النارية الضخمة، إذ رصد مقطع فيديو، مرور نيزك عبر الغلاف الجوي في سماء شبة الجزيرة العربية وتسبب في إضاءتها بتوهج أزرق.
ظهور نيزك في السعودية والكويت
نيزك السعودية والكويت، تم رصده يوم 9 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته الجمعية الفكلية بجدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اكتسب هذا الشهاب الساطع الذي يسمى الكرة النارية، الكثير من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكد العديد رؤيته لفترة وجيزة».
تفاصيل ظهور نيزك في السعودية والكويت
وتعد الكرة النارية، نوع من الشهب يمكن أن تشاهد في كافة أنحاء العالم بشكل متكرر، ولكن يحالف الحظ أحيانا وتلتقطها كاميرات التصوير، فهذه الأنواع من الشهب الساطعة على الرغم من كونها دراماتيكية بالتأكيد يمكن توقعها في هذا الوقت من العام تقريبًا، بالتزامن مع بدء موسم شهب القيثاريات التي تنشط سنويا في هذا الوقت، وهي تشتهر بإنتاج الكرات النارية.
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