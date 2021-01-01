6 فوائد لتناول الفستق في شهر رمضان



الفستق الفستق

خلال شهر رمضان يفضل الكثير منا تناول المكسرات بعد الإفطار سواء في شكل وجبة خفيفة، أو تضاف إلى الحلويات. ومن بين المكسرات المرتبطة بالشهر الكريم، الفستق.



قد تعزز هذه المكسرات قليلة الدسم صحة الأمعاء، وتساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، وتساعد في إنقاص الوزن.



في التقرير التالي، إليك مجموعة من فوائد الفستق وما الذي يحدث للجسم عند تناوله يوميا طوال شهر رمضان، وفقًا لما ورد في موقع stylecraze.

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6 فوائد تعود على الجسم عند تناول الفستق1 – إنقاص الوزنمن المعروف أن المكسرات لها تأثيرات مفيدة على الدهون الثلاثية. يمكن تناولها كوجبة خفيفة صحية لإنقاص الوزن، دون الحاجة إلى القلق بشأن محتواهاويعتبر الفستق، أحد أكثر أنواع المكسرات، التي تساعد على إنقاص الوزن نظرًا لأنه غني بالألياف والبروتين، ويزيد من الشعور بالامتلاء ويساعدك على تناول كميات أقل.2 – غني بالعناصر الغذائيةالفستق من المكسرات المغذية والمليئة بالعناصر المفيدة للجسم، فهو غني بفيتامين B6 وهو مهم للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم وتكوين الهيموجلوبين، وهو جزيء يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، كما أنه غني بالبوتاسيوم.3 – يحسن صحة القلبأظهرت الأبحاث أن الفستق قد يساعد في منع أمراض القلب عن طريق زيادة مستويات الدهون الصحية للقلب. يمكنهم أيضًا خفض الكوليسترول السيئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.كما يقلل الفستق من مستويات البروتينات الدهنية، والتي تعد عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.4 – يخفض مستويات السكر في الدميعتبر الفستق فعالا جدا في تنظيم مستويات السكر في الدم لأنه مصدر غني بالفوسفور الذي يساعد على تكسير البروتينات وبالتالي يمكن أن تتحول إلى أحماض أمينية. لذا فهو مهم لمرضى السكري. وتناوله بانتظام يحافظ على مستويات السكر في الدم.5 – يبطئ الشيخوخة المبكرةيحتوي الفستق على فيتامين هـ. يساعد هذا الفيتامين في منع الأشعة فوق البنفسجية المزمنة للجلد، كما أنه من المكسرات الغنية بالأحماض الدهنية، لذا فهو يرطب ويغذي الجلد ويعزز مرونته مما يساعد البشرة على أن تبدو منتعشة ومتوهجة بشكل طبيعي.6 – يحسن صحة الشعرإذا كنت تبحث عن منتج طبيعي يساعد على تقوية ويجعله أكثر لمعانًا، الفستق هو الحل، هذا لأنه غني بالبيوتين. يساعد البيوتين بشكل أساسي في علاج تساقط الشعر ويغذي أيضًا الشعر الجاف عن طريق ترطيب الشعر وتعزيز نعومته.