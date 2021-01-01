طريقة تحضير «مهلبية قمرالدين» لعشاق حلويات رمضان..



قمرالدين قمرالدين

لا شك بأن جميع أنواع الحلويات الشرقية محببة لدى الجميع، نظراً لمذاقها الحلو اللذيذ وتنوع أشكالها وطرق تقديمها، إذ تتصدر الحلويات العربية قائمة الأطعمة التي تقدم في الحفلات والمناسبات العامة والخاصة إلى جانب الطبق الرئيسي، وكذلك فهي ذات أهمية كبيرة عند الصائمين في شهر رمضان الكريم، يتناولها الجميع بعد الإفطار مباشرة للاستمتاع بها وتعويض الكمية المفقودة من السكريات خلال فترة الصيام الطويل.



وتعد مهلبية قمر الدين واحدة من أشهى أطباق الحلويات الباردة وأسهلها في التحضير، لذلك نقدم لكي سيدتي علي السفرة الرمضانية طريقة تحضير مهلبية قمر الدين الباردة .



المقادير :

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- علبة حليب نستله المكثف المحلي- 7 ملاعق دقيق طعام دقيق الذرة- 4 أكواب ماء- ملعقة طعام ماء زهر- ملعقة طعام ماء ورد- كوب شراب قمر الدين- كوب ماء- 2 ملاعق طعام دقيق ذرة- سكر حسب الرغبةاقرأ أيضا| حلويات رمضان.. طريقة تحضير «العزيزية » بمذاقها الشهيطريقة التحضير :- في وعاء على النار، يوضع الماء، الحليب والدقيق ويحرك حتى يغلي ثم يرفع من على النار،يضاف ماء الورد والزهر ويسكب في أكواب صغيرة ثم يترك ليبرد.- لقمر الدين، في وعاء أخر تخلط جميع المكونات مع التحريك المستمر على النار حتى يغلي ويتكاثف ثم يضاف فوق المهلّبية، يُترَك حتى يبرد في الثلاجة ثم يقدم.