طريقة تحضير «مهلبية قمرالدين» لعشاق حلويات رمضان..

لا شك بأن جميع أنواع الحلويات الشرقية محببة لدى الجميع، نظراً لمذاقها الحلو اللذيذ وتنوع أشكالها وطرق تقديمها، إذ تتصدر الحلويات العربية قائمة الأطعمة التي تقدم في الحفلات والمناسبات العامة والخاصة إلى جانب الطبق الرئيسي، وكذلك فهي ذات أهمية كبيرة عند الصائمين في شهر رمضان الكريم، يتناولها الجميع بعد الإفطار مباشرة للاستمتاع بها وتعويض الكمية المفقودة من السكريات خلال فترة الصيام الطويل.
وتعد مهلبية قمر الدين واحدة من أشهى أطباق الحلويات الباردة وأسهلها في التحضير، لذلك نقدم لكي سيدتي علي السفرة الرمضانية طريقة تحضير مهلبية قمر الدين الباردة .
المقادير :
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