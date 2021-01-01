لمرض السكر دراسة مذهلة تكشف عن علاج «من المستقبل»

اكتشاف جديد قد يغير من قواعد علاج مرض السكر خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت الأبحاث المدعومة بالتجارب أن الموجات فوق الصوتية المركزية يوميًا، لمدة 3 دقائق فقط، قد تكون كفيلة للحفاظ على مستويات السكر في الدم، خاصة عند التعامل مع مرضى السكر من النوع الثاني، ويمكن لهذه الطريقة أن تحافظ على مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.
علاج جديد لمرض السكر
وبحسب ما نشرته دورية «Nature Biomedical Engineering»، ونقلته عنها موقع قناة «العربية» فإن الأبحاث التي أجريت في هذا الشأن تعد واعدة جدًا، حيث أجريت الاختبارات على 3 نماذج حيوانية مختلفة، وظهر للباحثين أنه على فترات قصيرة من الموجات الصوتية وعن طريق استهداف مجموعات معينة من الأعصاب في الكبد، فإن مستويات الأنسولين والجلوكوز تنخفض بشكل فعال جدا، وهو أمر جيد لـ مرضى السكر.
والباحثون الذين توصلوا لهذه النتائج من مركز أبحاث GE وكلية الطب بجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا ومعاهد فينشتاين للأبحاث الطبية، ويمكن تلخيصها في أنها طريقة فريدة يتم فيها استخدام الموجات فوق الصوتية لتحفيز أعصاب معينة موجودة بالكبد، حيث يتم السماح بتوجيه نبضاب فوق صوتية عالية، تستهدف أنسجة معينة، تلك الأنسجة التي تحتوي على نهايات عصبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!