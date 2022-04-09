أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق ارتفاعا ملحوظا بحوالى 3 جنيهات، لتسجل الدواجن فى أسواق التجزئة 43 جنيها للكيلو الأبيض وترتفع أسعار البانيه لأكثر من 90 جنيها والوراك لأكثر من 45 جنيها مع استمرار ارتفاع الطلب فى مصر مع شهر رمضان المبارك.
أسعار الفراخ تسليم أرض المزرعة شهدت قفزة سعر كيلو الدواجن البيضاء تسليم أرض المزرعة لمستويات 39 جنيها ، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ بـ 43 جنيها وهذا السعر يختلف من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخري.
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