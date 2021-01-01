يصيب الإنسان بالسالمونيلا .. تناول البيض النيء

يحتوي البيض على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم، حيث يمتلك نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم، ويوجد أشكال متنوعة وعديدة لطهيِ البيض، ولكن في الآونة الأخيرة خرج بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي يقيمون التحديات بأكل البيض النيء.
ما هي اضرار البيض النيء؟
قال الدكتور عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، إن للبيض النيء العديد من الأضرار على صحة الجسم، حيث ينتج عن تناوله دون التعرض لحرارة النار آثار جانبية سلبية تضر وتهدر صحة الفرد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن البيض النيء ليس صحيا، كونه يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية، وقد لا يحدث امتصاص بشكل كامل أثناء عملية الهضم.
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