يصيب الإنسان بالسالمونيلا .. تناول البيض النيء

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صورة الخبر: البيض النيء
البيض النيء


يحتوي البيض على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم، حيث يمتلك نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم، ويوجد أشكال متنوعة وعديدة لطهيِ البيض، ولكن في الآونة الأخيرة خرج بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي يقيمون التحديات بأكل البيض النيء.

ما هي اضرار البيض النيء؟
قال الدكتور عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، إن للبيض النيء العديد من الأضرار على صحة الجسم، حيث ينتج عن تناوله دون التعرض لحرارة النار آثار جانبية سلبية تضر وتهدر صحة الفرد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن البيض النيء ليس صحيا، كونه يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية، وقد لا يحدث امتصاص بشكل كامل أثناء عملية الهضم.

السالمونيلا والبيض النيء
وأوضح ناجي، أن البيض النيء يسبب العديد من الأمراض للجسم، أبرزها عدوى السالمونيلا التي تنتقل عن طريق الغذاء والأطعمة، مضيفًا أن السالمونيلا من الميكروبات التي تقتل عن طريق التعرض للحرارة، لذلك يجب طهي البيض جيدًا سواء من خلال وضعه في ماء مغلي أو تعرضه لحرارة النار.

أعراض جانبية للبيض النيء
وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول البيض النيء قد يشكل أعراضًا مرضية أخرى منها عسر الهضم وسوء امتصاص البروتين داخل الجسم وعدم القدرة على التفاعل مع الأحماض الأمينية، لذلك ينبغي على الأفراد توخي الحذر عند اتباع وسائل التواصل الاجتماعي وتناول الأطعمة بشكل صحي حتى تحافظ على صحة الجسم الداخلية والخارجية.

المصدر: cairo24

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