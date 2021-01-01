تفاصيل عرض مسلسل كرتوني على قناة مدرستنا لتعليم الطلاب مبادئ النحو



قناة مدرستنا قناة مدرستنا



نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل عرض المسلسل الكتروني عالم الحروف، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة حيث يعرض عبر قناة مدرستنا التابعة لوزارة التربية والتعليم.



عرض المسلسل الكرتوني عالم الحروف





وذكرت قناة مدرستنا التعليمية، تفاصيل عرض المسلسل الكرتوني عالم الحروف يوميًا الساعة السابعة مساءً على قناة مدرستنا 2، حيث يتم عرض المسلسل بطريقة مشوقة للطلاب لتعلم مبادئ النحو.

قد يعجبك أيضا...

يأتي المسلسل ضمن أحد البرامج التعليمية التي تقدمها قناة مدرستنا التعليمية وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم، للاهتمام بالمهارات اللغوية للطلاب، في كافة المراحل التعليمية بشكل مبسط يتناسب مع مختلف المراحل التعليمية، حيث يتم تجسيد المسلسل في شكل شخصيات منها أبرز علماء النحو لتعريف الطلاب بهم.على صعيد آخر، أصدر الدكتور طارق شوقي كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن ضرورة استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منصة LMS.وأعلنت الوزارة عن إتاحة برنامجي العلوم والرياضيات بنسختيهما المطبوعة، والرقمية على منصة LMS؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجًا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.ووجهت الوزارة بضرورة الالتزام بتحقيق الاستفادة المثلى، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي العلوم، والرياضيات، واستخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة LMS، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية