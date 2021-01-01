تحديد موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات



امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات



تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 /2022، في شهر يونيو القادم، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المُحددة للعام الدراسي الحالي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وتجري امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا لكل كلية وطبيعة الدراسة بها، كما تجري الامتحانات في المعاهد على مستوى جمهورية مصر العربية في شهر يونيو.



وتنظم الجامعات امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي الحالي، بنظام التعليم الحضوري، مع التأكيد علي مراعاة توزيع الطلاب وعدم الازدحام.

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وتأتي الامتحانات في إطار تشديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات.جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، بدأ 19 فبراير 2022، ويستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا.حقيقه تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني الحاليوفي وقت سابق، تواصل المركز الإعلامي الخاص بـ مجلس الوزراء المصري مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ من أجل بيان حقيقة ما إذا تم صدور قرار يتعلق بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني الحالي 2021/2022 بالنسبة للطلاب في الجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية.ولكن أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يصدر أي قرار يفيد بـ تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني الحالي 2021/2022 في الجامعات والمعاهد، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى عارٍ من الصحة تمامًا.