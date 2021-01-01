مفتي الجمهورية السابق يحذر من يكنزون الذهب والفضة



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إنه لا بد من أداء زكاة المال، وعدم التراخي فيها؛ وفي هذا يقول الله عز وجل: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم»، موضحًا أن لفظ بشرهم هنا تأتي نتيجة اكتناز الذهب والفضة.



إكناز الذهب والفضة تعطيل للاستثمار والإنتاج

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إكناز الذهب والفضة تعطيل للاستثمار والإنتاج يؤدي لارتفاع الأسعار ويتميز الغني عن الفقير.



وأضاف أن هذه الآية تأمر بالزكاة من ناحية، وعدم كنز الذهب والفضة من ناحية أخرى وهذه الأموال لو ذهبت لتدوير عجلة الإنتاج؛ لعدم غلاء الأسعار، وتقلقل الاستيراد من الخارج؛ وكل ذلك في عدم الكنز.

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وتابع أن هذه الآية عظيمة نقف عندها كمحور من المحاور التي أمرنا بها الله عز وجل لاستقرار المجتمعات، ويجب علينا أن نتدبر فيها أثناء تلاوتنا وسماعنا للجزء العاشر من القرآن الكريم.على جانب آخر، قال الدكتور علي جمعة، إن الله يحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف؛ لذلك أمرنا الله عز وجل بقوة الإنسان والمجموعة والدولة.وأضاف علي جمعة، أن الله عز وجل قال «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم»، لافتًا إلى أن السيف والرمح قديمًا، كانوا أحد مظاهر القوة «وفي عصرنا أصبحت القوة في قدرة الجيش في الدفاع عن الأوطان والعرض».