مفتي الجمهورية السابق يحذر من يكنزون الذهب والفضة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إنه لا بد من أداء زكاة المال، وعدم التراخي فيها؛ وفي هذا يقول الله عز وجل: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم»، موضحًا أن لفظ بشرهم هنا تأتي نتيجة اكتناز الذهب والفضة.
إكناز الذهب والفضة تعطيل للاستثمار والإنتاج
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إكناز الذهب والفضة تعطيل للاستثمار والإنتاج يؤدي لارتفاع الأسعار ويتميز الغني عن الفقير.
وأضاف أن هذه الآية تأمر بالزكاة من ناحية، وعدم كنز الذهب والفضة من ناحية أخرى وهذه الأموال لو ذهبت لتدوير عجلة الإنتاج؛ لعدم غلاء الأسعار، وتقلقل الاستيراد من الخارج؛ وكل ذلك في عدم الكنز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!