للحصول على فرصة للدراسة في ماليزيا .. تفاصيل

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أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن إفادة سفارة جمهورية مصـر العربية فى ماليزيا ، بأن لجنة المنح بجامعة سلانجور الماليزية، والتى تعد أول جامعة شبه حكومية تمولها الدولة فى ماليزيا عن عدد 160 منحة للطلاب المصريين لثمان برامج دراسية لدرجة البكالوريوس فى كل من : ( الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية ، ومجال صناعة التكنولوجيا الحيوية ، وعلوم الطب الحيوى، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلى، وفى مجال الصحة والسلامة المهنية يتم تخصيص عدد (2) منحة دراسية لكل برنامج من البرامج الثمانية المدرجة بحيث يتم تمويلها بمصروفات دراسية بالكامل بنسبة100% و(6) منح دراسية لكل برنامج بتغطية 50% وعدد (12) منحة بتغطية 25%.



وأوضحت إدارة البعثات، أنه تغطى هذه المنح الدراسية المقدمة المصروفات الدراسية فقط دون مصاريف تذاكر الطيران أو الإقامة ، وتجديدها أو مصروفات التسجيل بالجامعة وتبدأ هذه المنح اعتبارًا من الفصل الدراسى للعام الحالى والذى يبدأ فى إبريل 2022.



ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ

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http://apply.unisel.edu.my/index3.phpعلما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.كما أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة بأن جمهورية أذربيجان خصصت منح دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023 للبكالوريوس- الماجستير – الدكتوراه ويتم تمويل بعض هذه المنح الدراسية الدولية بالكامل في حين يتم تمويل بعضها جزئيا لكل من الدراسات العليا والدراسات الجامعية.كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصه بالمنح الدراسيه من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـhttps://scholarshipscorner.website/azerbaijan-scholarship-program/على أن يتم تقديم اصل الملف مستوفى كافة المستندات المطلوبة للاداره المركزيه للبعثات ( 7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ الدور الرابع ـ حى السفارات ـ مدينه نصر ) قبل الموعد المحدد 1 ابريل2022 وقت كاف حتى تتمكن الاداره من ارسال الترشيحات لسفارة اذربيجان بالقاهره فى وقت مناسب .بالنسبة للدارسين الذين يعملون فى جهات حكومية بالوطن ، يرجى تقديم خطاب ترشيح من جهة العمل، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.