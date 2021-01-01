للحصول على فرصة للدراسة في ماليزيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن إفادة سفارة جمهورية مصـر العربية فى ماليزيا ، بأن لجنة المنح بجامعة سلانجور الماليزية، والتى تعد أول جامعة شبه حكومية تمولها الدولة فى ماليزيا عن عدد 160 منحة للطلاب المصريين لثمان برامج دراسية لدرجة البكالوريوس فى كل من : ( الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية ، ومجال صناعة التكنولوجيا الحيوية ، وعلوم الطب الحيوى، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلى، وفى مجال الصحة والسلامة المهنية يتم تخصيص عدد (2) منحة دراسية لكل برنامج من البرامج الثمانية المدرجة بحيث يتم تمويلها بمصروفات دراسية بالكامل بنسبة100% و(6) منح دراسية لكل برنامج بتغطية 50% وعدد (12) منحة بتغطية 25%.
وأوضحت إدارة البعثات، أنه تغطى هذه المنح الدراسية المقدمة المصروفات الدراسية فقط دون مصاريف تذاكر الطيران أو الإقامة ، وتجديدها أو مصروفات التسجيل بالجامعة وتبدأ هذه المنح اعتبارًا من الفصل الدراسى للعام الحالى والذى يبدأ فى إبريل 2022.
ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ
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