قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات



وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي



أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. خالد محمد أحمد محروس، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.

• د. ناصر السيد محمود حجي، عميدًا لكلية الألسن جامعة سوهاج.

• د. محمد علي محمد علي شطا، عميدًا لكلية الزراعة جامعة المنصورة.



وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس من داخل الهيئة ومن خارجها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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أكد عبد الغفار الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا، خاصة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد في تحقيق التنمية المستدامة لمصر وفق رؤيتها 2030، من خلال ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية، تُسهم في معالجة المشكلات والقضايا التنموية التي تعيشها بلادنا، وتقدم لها الحلول المناسبة.وخلال الاجتماع، ناقش المجلس المستجدات الخاصة بمبنى الهيئة الجديد، المُقام على مساحة 4000 متر مربع؛ لتطوير الشعب العلمية، وإنشاء معامل متخصصة، والتوسع في التدريب وبناء الإنسان المصري، وتوطين تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، وكذلك آخر التطورات حول إنشاء شركة مملوكة للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تحت مسمى (الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء) للاستفادة من إمكانيات الهيئة في خدمة البحث العلمي والمجتمع.وطالب عبد الغفار بضرورة أن تقوم هذه الشركة بتعظيم دور البحث العلمي في تنمية الصناعة المصرية، وتقديم خدمات بحثية لمختلف الجهات والهيئات في المجتمع.