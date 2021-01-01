قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• د. خالد محمد أحمد محروس، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.
• د. ناصر السيد محمود حجي، عميدًا لكلية الألسن جامعة سوهاج.
• د. محمد علي محمد علي شطا، عميدًا لكلية الزراعة جامعة المنصورة.
وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس من داخل الهيئة ومن خارجها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!