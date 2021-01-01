5 أطعمة مضادة للالتهاب جربيها بنفسك



أطعمة مضادة للالتهاب أطعمة مضادة للالتهاب



عندما يتعلق الأمر بمكافحة الالتهاب ، لا يوجد شيء أفضل من النظام الغذائي المضاد للالتهابات، فقد يساهم النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة والإجهاد والعمر والتدخين والاختلالات الهرمونية وقلة النوم في حدوث التهاب مزمن. إذا كنت تعانين من حالة التهابية ، فمن المهم أن تتبعي نظامًا غذائيًا يقلل الالتهاب. إليك أفضل نظام الغذائي مضاد للالتهابات وأبرز الأطعمة المضادة للأاتهابات وفقا لموقع هيلث .







1. السلمون البري

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السلمون مليء بأوميجا 3 الصحية وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات. يساعد في مهاجمة الالتهابات الزائدة مع توفير جرعة صحية من الدهون الجيدة التي يحتاجها جسمك. يمكنك أيضًا تضمين الأسماك الدهنية الأخرى مثل السردين والماكريل والتونة.2. الشوكولاتة الداكنةبشرى سارة لمدمني الشوكولاتة! وجدت دراسة في جامعة ولاية لويزيانا أن ميكروبات الأمعاء في معدتنا تخمر الشوكولاتة وتحولها إلى مركبات صحية للقلب ومضادة للالتهابات تعمل على إيقاف الجينات المرتبطة بمقاومة الأنسولين والالتهابات .3. الزنجبيلالمركبات الوظيفية الموجودة في الزنجبيل ، مثل الجنجرول والشوغول والبارادول ، تجعله مكونًا رائعًا مضادًا للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويمكن أن يؤدي تناول ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل الطازج يوميًا في وجباتك إلى تقليل الالتهاب بشكل كبير.4. البروكليالبروكلي مضادة للأكسدة محملة بالفيتامينات الرئيسية والفلافونويد والكاروتينات. تعمل هذه العناصر الغذائية على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم ، وتساعد في مكافحة الالتهابات المزمنة ، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.5 علاجات طبيعية تخلصك من التهاب اللثة.. تعرفى عليها5. الكرفسالكرفس مليء بمضادات الأكسدة. يساعد في إصلاح أضرار الجذور الحرة التي قد تساهم في حدوث الالتهاب وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ( 24 ). قد يساعد الكرفس أيضًا في علاج الحالات الالتهابية مثل التهابات الكبد والكلى وآلام المفاصل ومتلازمة القولون العصبي واضطرابات الجلد والتهابات المسالك البولي.