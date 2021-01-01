طريقة تحضير الجلاش بالمشروم والسوسيس

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الجلاش بالمشروم والسوسيس


يعد الجلاش من المعجنات التي يمكن تقديمها بالعديد من الوصفات المختلفة سواء حلو أو حادق، كما يمكنك إضافة الحشوات المختلفة واللذيذة.

وإليك طريقة تحضير الجلاش بالمشروم والسوسيس

مقادير الجلاش بالمشروم والسوسيس
سوسيس

لفة جلاش

مشروم

طماطم

جبن مبشورة
بصل – ثوم

بابريكا

ملح وفلفل

كزبرة أو بقدونس

فلفل ألوان

بيض – لبن

طريقة تحضير الجلاش بالمشروم والسوسيس
1- شوحي السوسيس ثم ضعي معه البصل والثوم المفروم والفلفل الألوان

2- ضيفي المشروم والطماطم ويقلب جيدا مع ملح وفلفل و بابريكا

3- ضعي الخليط مع السوسيس على الجلاش وجزء من الجبنة

4- يلف الجلاش مثل الرول أو صنية فرن مدورة حسب الرغبة و يدهن بالزيت أو زبدة من فوق

5- يرش عليه بابريكا و جبنة من الوجه وممكن أن يدهن بالبيض اللبن أيضا ثم يدخل الفرن حتى يصبح لونه ذهبيا ويقدم بالهنا

المصدر: elbalad

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