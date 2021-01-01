

الجلاش بالمشروم والسوسيس الجلاش بالمشروم والسوسيس



يعد الجلاش من المعجنات التي يمكن تقديمها بالعديد من الوصفات المختلفة سواء حلو أو حادق، كما يمكنك إضافة الحشوات المختلفة واللذيذة.



وإليك طريقة تحضير الجلاش بالمشروم والسوسيس



مقادير الجلاش بالمشروم والسوسيس

سوسيس

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لفة جلاشمشرومطماطمجبن مبشورةبصل – ثومبابريكاملح وفلفلكزبرة أو بقدونسفلفل ألوانبيض – لبنطريقة تحضير الجلاش بالمشروم والسوسيس1- شوحي السوسيس ثم ضعي معه البصل والثوم المفروم والفلفل الألوان2- ضيفي المشروم والطماطم ويقلب جيدا مع ملح وفلفل و بابريكا3- ضعي الخليط مع السوسيس على الجلاش وجزء من الجبنة4- يلف الجلاش مثل الرول أو صنية فرن مدورة حسب الرغبة و يدهن بالزيت أو زبدة من فوق5- يرش عليه بابريكا و جبنة من الوجه وممكن أن يدهن بالبيض اللبن أيضا ثم يدخل الفرن حتى يصبح لونه ذهبيا ويقدم بالهنا