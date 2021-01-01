لهضم أفضل في رمضان .. أسرع مشروبات لحرق الدهون



مشروبات لحرق الدهون مشروبات لحرق الدهون

لفقدان الوزن بسرعة مشروبات عديدة يمكنك تناولها على مائدة رمضان لهضم أسرع والتخلص من سموم الجسم إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث



1. الأناناس و الليمون يساعد على التخلص من السموم لفقدان الوزن



ماذا تحتاج

1 كوب أناناس مفروم

عصير ليمونة واحدة

1 ملعقة صغيرة شراب القيقب

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف

قليل من الملح



طريقة تطبيق المشروب

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ضعي الأناناس والليمون في الخلاط وصبي العصير في كوب ويمكنك إضافة القليل من الفلفل الحار والملح. يقلب جيدا.يحتوي عصير الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين. يساعد البروميلين في استقلاب البروتين ، والذي بدوره قد يساعد في التخلص من دهون البطن الزائدة ويعد الأناناس أيضًا مصدرًا جيدًا للأليافمشروب رمضاني.. طريقة عمل عصير قمر الدين زي الجاهزمشروب رمضاني .. طريقة عمل عصير الدوم في 5 دقائق2. عصير برتقال وجزريساعد عصير البرتقال والجزر للتخلص من السموم لفقدان الوزنماذا تحتاجين1 برتقالة1 جزرة1 ملعقة كبيرة عسلاوراق الكزبرةماءكيفية تطبيق المشروبقطعي الجزر إلى شرائح وقشري البرتقالة و قطّعيها وقلّبيها في محضر الطعام ونضيف ملعقة كبيرة من العسل ونضع بعض أوراق الكزبرة ويضاف القليل من الماء و الثلج قبل الشرب.يعدالجزر غني بالبيتا كاروتين ومحمّل بالألياف. الأطعمة الغنية بالألياف تزيد من الشعور بالامتلاء وتقلل من الجوع هذا يمكن أن يساعد في تقليل الشهية ، وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن.البرتقال غني بفيتامين سي وهو منخفض السعرات الحرارية وخالي من الدهون ، مما يجعله خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن. كما أن البرتقال غني بالألياف.