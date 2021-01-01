أسرع 3 علاجات طبيعية لترطيب البشرة

ترطيب البشرة
علاجات طبيعية سريعة تساعد للحصول على بشرة صحية ، إليك أبرزها وفقا لموقع “هيلث”، وكيفية تطبيق تلك العلاجات المنزلية والتي يمكن أن تساعدك في استعادة توهجك الطبيعي وإشراقك:
1. التخلص من السموم للحصول على بشرة صافية
الخيار يتمتع بخصائص ترطيب تساعد على تنظيم عسر الهضم وإزالة أي التهابات داخلية
سوف تحتاج
2 لتر ماء
1 خيار
1 ليمون
حفنة من أوراق النعناع
إبريق
ما عليك القيام به
1-قطعي الخيار والليمون إلى شرائح وضعيهما في إبريق فارغ. أضيفى أوراق النعناع أيضًا وصبي الماء عليها وضعيها في الثلاجة واستمري في احتساء هذه المياه طوال اليوم.
يمكنك الاستمرار في الحصول على ماء الديتوكس هذا كل يوم لبشرة صحية ونقية تدوم طويلاً.
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2. زيت جوز الهند
زيت جوز الهند يرطب بشرتك و قد تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في الحفاظ على البشرة نظيفة وخالية من العدوى.
سوف تحتاج
زيت جوز الهند الطازج
كرة قطنية أو وسادة قطنية
ما عليك القيام به
سخني الزيت برفق وضعي الزيت على الجلد بأطراف أصابعك وقومي بتدليك المنطقة لمدة دقيقة أو دقيقتين.
دع الزيت ينقع لبضع دقائق. امسح الزيت الزائد بقطعة قطن / وسادة.
3. الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تغذي الجسم وتعالج وتزيل السموم من الجسم
سوف تحتاج
كيس شاي أخضر
كوب ماء ساخن
العسل، حسب الذوق)
عصير الليمون (حسب الرغبة)
ما عليك القيام به
انقع كيس الشاي الأخضر في ماء ساخن لبضع دقائق.
أخرجي كيس الشاي وأضيفي العسل وعصير الليمون.
ارتشف هذا الشاي العشبي وهو دافئ.
كم مرة يجب أن تفعل هذا
اشرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم.
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