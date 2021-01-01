أسرع 3 علاجات طبيعية لترطيب البشرة



ترطيب البشرة ترطيب البشرة





علاجات طبيعية سريعة تساعد للحصول على بشرة صحية ، إليك أبرزها وفقا لموقع “هيلث”، وكيفية تطبيق تلك العلاجات المنزلية والتي يمكن أن تساعدك في استعادة توهجك الطبيعي وإشراقك:



1. التخلص من السموم للحصول على بشرة صافية



الخيار يتمتع بخصائص ترطيب تساعد على تنظيم عسر الهضم وإزالة أي التهابات داخلية

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سوف تحتاج2 لتر ماء1 خيار1 ليمونحفنة من أوراق النعناعإبريقما عليك القيام به1-قطعي الخيار والليمون إلى شرائح وضعيهما في إبريق فارغ. أضيفى أوراق النعناع أيضًا وصبي الماء عليها وضعيها في الثلاجة واستمري في احتساء هذه المياه طوال اليوم.يمكنك الاستمرار في الحصول على ماء الديتوكس هذا كل يوم لبشرة صحية ونقية تدوم طويلاً.كيف تتجنبين جفاف البشرة خلال الصيامنضرة وصحية.. نصائح للحفاظ على البشرة في الصيف2. زيت جوز الهندزيت جوز الهند يرطب بشرتك و قد تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في الحفاظ على البشرة نظيفة وخالية من العدوى.سوف تحتاجزيت جوز الهند الطازجكرة قطنية أو وسادة قطنيةما عليك القيام بهسخني الزيت برفق وضعي الزيت على الجلد بأطراف أصابعك وقومي بتدليك المنطقة لمدة دقيقة أو دقيقتين.دع الزيت ينقع لبضع دقائق. امسح الزيت الزائد بقطعة قطن / وسادة.3. الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تغذي الجسم وتعالج وتزيل السموم من الجسمسوف تحتاجكيس شاي أخضركوب ماء ساخنالعسل، حسب الذوق)عصير الليمون (حسب الرغبة)ما عليك القيام بهانقع كيس الشاي الأخضر في ماء ساخن لبضع دقائق.أخرجي كيس الشاي وأضيفي العسل وعصير الليمون.ارتشف هذا الشاي العشبي وهو دافئ.كم مرة يجب أن تفعل هذااشرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم.