شاهد.. لقطات تحول دبابة روسية لكرة من اللهب



تحول دبابة روسية لكرة من اللهب تحول دبابة روسية لكرة من اللهب



نشرت القوات الأوكرانية شريط فيديو يظهر ما قالت إنها لحظات انفجار دبابة روسية، بعدما أصابها صاروخ مضاد للدروع.



ويظهر الفيديو أعمدة الدخان تتصاعد من دبابة روسية من طراز "تي- 72بي" في تشيرنيهيف، شمالي أوكرانيا، ثم حدث انفجار ضخم فيها.



ويعتقد أن الانفجار الكبير، الذي وقع في الدبابة، ناتج عن الذخيرة الموجودة بداخلها، مما تسبب في إحداث كرة لهب ضخمة.

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وذكرت صحيفة "ديلي صن" البريطانية أن الدبابة الروسية ضربت على الأرجح بصاروخ "جافلين" الأمريكي المضاد للدبابات.من جانب آخر، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات.ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان إن "طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 دمرت أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".وقالت وكالة الأنباء إن الوزارة نشرت لقطات فيديو لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وتطلق صواريخ ونيران المدافع على أهداف أرضية.https://twitter.com/i/status/1512501458436071427