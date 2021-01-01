فوائد لا تتوقعها عند تناول الفراولة

الفراولة
تُعد الفراولة هي إحدي فواكة الموسم التي تنتشر في فصل الربيع وتكون ذات مذاق مميز ولذيذ وهناك 10 أسباب وجيهة لإضافة المزيد من الفراولة إلى نظامك الغذائي وفقاً لـ lakoma.
حلو ولذيذ
يحتوي على فيتامين ج - وهو مُعزّز مناعي معروف جيدًا، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية وسريعة العمل
الحفاظ على رؤية صحية
قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الفراولة أيضًا على منع إعتام عدسة العين
درء السرطان
فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان
تقليل تجاعيد الشيخوخة
تستمر قوة فيتامين C في الفراولة ، حيث أنه ضروري لإنتاج الكولاجين ، مما يساعد على تحسين مرونة البشرة ومرونتها.
خفض نسبة الكوليسترول في الدم
تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة في مكافحة الكوليسترول الضار
تقليل الالتهابات
قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة أيضًا في تقليل التهاب المفاصل ، مما قد يسبب التهاب المفاصل ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض القلب.
تنظيم ضغط الدم
لا يستهلك الكثير منا ما يكفي من الألياف يوميًا.. تشمل مشاكل قلة الألياف: الإمساك والتهاب الأمعاء والسكري.
فقدان الوزن أو التحكم فيه
نظرًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون وقليلة الصوديوم والسكر، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة أو عصير لذيذ.
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