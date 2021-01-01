فوائد لا تتوقعها عند تناول الفراولة



الفراولة الفراولة



تُعد الفراولة هي إحدي فواكة الموسم التي تنتشر في فصل الربيع وتكون ذات مذاق مميز ولذيذ وهناك 10 أسباب وجيهة لإضافة المزيد من الفراولة إلى نظامك الغذائي وفقاً لـ lakoma.



حلو ولذيذ

يحتوي على فيتامين ج - وهو مُعزّز مناعي معروف جيدًا، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية وسريعة العمل



الحفاظ على رؤية صحية

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قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الفراولة أيضًا على منع إعتام عدسة العيندرء السرطانفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطانتقليل تجاعيد الشيخوخةتستمر قوة فيتامين C في الفراولة ، حيث أنه ضروري لإنتاج الكولاجين ، مما يساعد على تحسين مرونة البشرة ومرونتها.خفض نسبة الكوليسترول في الدمتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة في مكافحة الكوليسترول الضارتقليل الالتهاباتقد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة أيضًا في تقليل التهاب المفاصل ، مما قد يسبب التهاب المفاصل ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض القلب.تنظيم ضغط الدملا يستهلك الكثير منا ما يكفي من الألياف يوميًا.. تشمل مشاكل قلة الألياف: الإمساك والتهاب الأمعاء والسكري.فقدان الوزن أو التحكم فيهنظرًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون وقليلة الصوديوم والسكر، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة أو عصير لذيذ.