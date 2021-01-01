لعمل محشى الكرنب زى المطاعم

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لعمل محشى الكرنب زى المطاعم

صورة الخبر: محشى الكرنب
محشى الكرنب


يعد محشي الكرنب من الأكلات المصرية المميزة فهو ضيف دائم على الموائد في العزومات والتجمعات العائلية لذا ترغب المرأة في معرفة أسرار اعداده بمذاق شهي

نقدم لكم طريقة عمل محشي الكرنب بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير محشي الكرنب

كرنب
أرز
جزر
كوسة
بصل
طماطم
صلصة طماطم
شبت
بقدونس
كزبرة خضراء
ثوم
زيت
كمون ناعم
مرقة
ملح
فلفل اسود

طريقة عمل محشي الكرنب :

* في البداية اسلقى الكرنب فى الماء الساخن ولا تجعليه يصبح مفككا وأضيفى له كمون ثم اخلطى الارز والجزر والكوسة المبشورين والبصل والثوم والأرز والطماطم
* أضيفى عليهم الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومين والصلصة والزيت والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا
* قطعى الكرنب شرائح واحشيها بالخليط ولفيها صوابع بالطريقة المعتادة
* ضعي الكرنب فى حلة و فى القاع رصي قطع من اوراق الكرنب أو شرائح من البصل والطماطم
* يمكنك إضافة نوع الشوربة المفضلة ثم ضعى الكرنب على النار حتى نضج محشي الكرنب

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لعمل محشى الكرنب زى المطاعم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11278

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager