لعمل محشى الكرنب زى المطاعم



محشى الكرنب محشى الكرنب



يعد محشي الكرنب من الأكلات المصرية المميزة فهو ضيف دائم على الموائد في العزومات والتجمعات العائلية لذا ترغب المرأة في معرفة أسرار اعداده بمذاق شهي



نقدم لكم طريقة عمل محشي الكرنب بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.





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مقادير محشي الكرنبكرنبأرزجزركوسةبصلطماطمصلصة طماطمشبتبقدونسكزبرة خضراءثومزيتكمون ناعممرقةملحفلفل اسودطريقة عمل محشي الكرنب :* في البداية اسلقى الكرنب فى الماء الساخن ولا تجعليه يصبح مفككا وأضيفى له كمون ثم اخلطى الارز والجزر والكوسة المبشورين والبصل والثوم والأرز والطماطم* أضيفى عليهم الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومين والصلصة والزيت والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا* قطعى الكرنب شرائح واحشيها بالخليط ولفيها صوابع بالطريقة المعتادة* ضعي الكرنب فى حلة و فى القاع رصي قطع من اوراق الكرنب أو شرائح من البصل والطماطم* يمكنك إضافة نوع الشوربة المفضلة ثم ضعى الكرنب على النار حتى نضج محشي الكرنب