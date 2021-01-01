علامات شبيه بنزلات البرد يمكن أن تكون أوميكرون

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صورة الخبر: أوميكرون
أوميكرون


تسبب متغير أوميكرون، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، في إحداث الكثير من الخوف في جميع أنحاء العالم، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه "متغير مثير للقلق" بسبب طفراته المتعددة والقدرة على تفادي المناعة التي يسببها اللقاح.

ووفقا للتقارير لموقع timesofindia، أن المتغير هو أنه خفيف والأعراض المرتبطة به تشبه نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية الموسمية، ومع ذلك فإن ما يثير القلق هو حقيقة أن الكثيرين يرفضونها على أنها عدوى خفيفة، ويرفضون اختبار أنفسهم، ويعزلون أنفسهم ، وبالتالي ينقلونها إلى كثيرين آخرين، ويخاطرون بحياة أولئك الذين يقعون تحت الفئات المعرضة لخطر كبير.

أعراض شبيه بالبرد تؤكد إصابتك بأوميكرون
ومع ذلك، حتى إذا كانت لديك أعراض شبيهة بالبرد ، فيجب أن تخضع للاختبار، أو تعزل نفسك حتى تستمر الأعراض، هذا سوف يساعد فقط في الحد من انتشار.

1- التهاب الحلق

يمكن أن يعني التهاب الحلق أي شيء - نزلة برد أو نزلة برد في الصيف أو إنفلونزا، ولكن قد يعني أيضًا أوميكرون، في حين أن أعراض كورونا الكلاسيكية لا تزال تتمثل في الحمى والسعال المستمر وفقدان الرائحة والذوق وأعراض الجهاز الهضمي والتهاب الحلق وخدش الحلق هو أحد الأعراض الرئيسية لمتغير أوميكرون.

2- سيلان الأنف

إن متغير أوميكرون وأنسابه الفرعية يؤثران بشكل أساسي على الجهاز التنفسي العلوي، على عكس دلتا، والتي من المعروف أنها تسبب أضرارًا جسيمة في الجهاز التنفسي السفلي، والذي يشمل الرئتين.
3- الصداع

إن الصداع هو عرض محتمل لأوميكرون أيضًا، اعتبارًا من الآن ، يعد الصداع أحد الأعراض التي تم الإبلاغ عنها في كل من المرحلة المبكرة والمتأخرة من عدوى كورونا.

المصدر: موقع timesofindia

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