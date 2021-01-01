علامات شبيه بنزلات البرد يمكن أن تكون أوميكرون

تسبب متغير أوميكرون، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، في إحداث الكثير من الخوف في جميع أنحاء العالم، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه "متغير مثير للقلق" بسبب طفراته المتعددة والقدرة على تفادي المناعة التي يسببها اللقاح.
ووفقا للتقارير لموقع timesofindia، أن المتغير هو أنه خفيف والأعراض المرتبطة به تشبه نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية الموسمية، ومع ذلك فإن ما يثير القلق هو حقيقة أن الكثيرين يرفضونها على أنها عدوى خفيفة، ويرفضون اختبار أنفسهم، ويعزلون أنفسهم ، وبالتالي ينقلونها إلى كثيرين آخرين، ويخاطرون بحياة أولئك الذين يقعون تحت الفئات المعرضة لخطر كبير.
أعراض شبيه بالبرد تؤكد إصابتك بأوميكرون
ومع ذلك، حتى إذا كانت لديك أعراض شبيهة بالبرد ، فيجب أن تخضع للاختبار، أو تعزل نفسك حتى تستمر الأعراض، هذا سوف يساعد فقط في الحد من انتشار.
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