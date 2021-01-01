تغييرات جديدة في طريقة البحث من جوجل

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بدأت شركة جوجل، عملاق البحث على الانترنت، في اختبار طريقة جديدة في عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمين عبر الهواتف الذكية، والتي تعمل من خلال دمج نتائج بحث الصور مع النتائج الأساسية للمواقع الإلكترونية.



ونشرت جوجل بيان عبر المدونة الرسمية لمحرك البحث، كشفت فيه عن طريقة بحث جديدة تحت مسمى MultiSearch أو البحث المتعدد فقط من خلال الصور أو النصوص مع إظهار نتائج تدمج بين الصور ونتائج نصية من المواقع الإلكترونية.



وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة لا تزال في مراحل التجربة في الوقت الحالي، حيث بدأت الشركة بالفعل في اتاحتها لعدد محدود من المستخدمين خلال الساعات الأخيرة من أجل اجراء اختبارات كافية قبل إطلاقها بشكل رسمي.

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وأشارت جوجل إلى أن ميزة البحث الجديدة مخصصة في الوقت الحالي إلى الهواتف الذكية على مختلف أنظمة التشغيل ومن خلال الويب، بينما لم تكشف عما إذا كانت تخطط لاعتمادها كطريقة نهائية عبر مختلف الأجهزة مستقبلًا من عدمه.وذكرت الشركة العملاقة في بيانها أن الطريقة تعمل من خلال استغلال أكثر لتقنيات الذكاء الإصطناعي التي تعمل عليها منذ سنوات ولا يزال التطور قائمًا، كما تحاول الاستفادة من ميزة بحث Lens التي أطلقتها سابقًا.بحث جوجل الجديدكيف تعمل طريقة بحث جوجل الجديدة؟وفقًا للبيان فسيكون المستخدم قادرًا على البحث من خلال الصور والكاميرا في هاتفه الذكي مباشرة كما هو الحال في جوجل لينس، بينما سيكون ذلك من خلال ادخال النصوص أيضًا لمزيد من تخصيص عملية البحث.فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم التقاط صورة أحد الملابس بلون محدد للبحث عن صور تشبهه، ولكن يمكن إضافة نص، لون آخر على سبيل المثال، من أجل الوصول إلى نتائج اللون المقصود بنفس عملية البحث.