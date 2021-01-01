تعلم كيف يمكن عكس شاشة الهاتف الذكي على شاشة التلفزيون

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لم يتم تصميم شاشة الهاتف الذكي الصغيرة لمتابعة دروس اللياقة البدنية عبر الإنترنت أو الانضمام إلى مكالمة Zoom؛ لذا بدلًا من التحديق لرؤية ما يحدث يمكنك بطريقة سحرية إرسال شاشة هاتفك أو عكسها على تلفزيون قريب ببضع نقرات فقط. ستحتاج إلى الأجهزة المناسبة لإنجاز المهمة لكنها ستحميك من إجهاد الرقبة المحتمل.



– كيف يمكن عكس شاشة الهاتف الذكي على شاشة التلفزيون:



للبدء ستحتاج إلى هاتف أندرويد أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android 5.0 أو إصدار أحدث. وبالإضافة إلى هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي ستحتاج أيضًا إلى جهاز دفق Google Chromecast، مثل جهاز Chromecast الذي تم إصداره مؤخرًا مع Google TV، أو جهاز تلفزيون مع Chromecast مدمج أو شاشة ذكية مثل Google Nest Hub. وإذا كنت لا تعرف ما إذا كان التلفزيون الخاص بك يدعم Chromecast فإن أفضل طريقة للتحقق هي معرفة ما إذا كان يظهر كجهاز إرسال متاح عند اتباع أي من الطريقتين أدناه.

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أرسل شاشتك إلى جهاز تلفزيون باستخدام تطبيق Google Homeالطريقة الأكثر موثوقية وثباتًا لعكس شاشة هاتف أندرويد هي استخدام تطبيق Google Home. وإذا كنت قد أعددت بالفعل أيًا من مكبرات الصوت الذكية من Google أو أجهزة Nest Wifi أو Chromecast فمن المحتمل أنك قمت بالفعل بتثبيتها. وإذا لم يكن كذلك يمكنك تنزيله من متجر Play.افتح تطبيق Google Home وحدد جهاز Chromecast الذي تريد استخدامه. في الجزء السفلي من الشاشة سيكون هناك زر يسمى “Cast my Screen” اضغط عليه. سيتعين عليك قبول المطالبة الفورية لتذكيرك بأن كل ما هو موجود على شاشة هاتفك سيكون مرئيًا على التلفزيون لأي شخص في الغرفة معك. وقد ترى أيضًا تحذيرًا سريعًا ثانيًا إذا لم يتم تحسين جهازك للنسخ المتطابق.هناك طريقة أسهل حسب نوع الهاتفلا يتطلب استخدام تطبيق Google Home الكثير من العمل، ولكن هناك طريقة أسهل: استخدم اختصار Casting في لوحة الإعدادات السريعة. وقم بالوصول إلى لوحة الإعدادات السريعة عن طريق التمرير لأسفل من أعلى شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد. ويجب أن يكون هناك خيار يسمى Screen cast، إذا لم تتمكن من العثور عليه فقد تضطر إلى النقر فوق رمز القلم الرصاص لتعديل ما هو متاح وغير متاح في لوحة الإعدادات السريعة.وبمجرد العثور على زر Screen cast حدده ثم اختر الجهاز الذي تريد عرض الشاشة عليه من القائمة. قد يستغرق هاتفك بضع ثوانٍ للاتصال بالجهاز الذي يدعم Chromecast، ولكن بمجرد أن يتم ذلك ستظهر شاشتك على التلفزيون. توقف عن الإرسال بتكرار نفس الخطوات التي أوضحناها للتو.ولكن هنا تكمن المشكلة: لا يشتمل كل هاتف ذكي على خيار زر الإرسال في لوحة الإعدادات السريعة. ليس من الواضح السبب ولكن إذا لم يكن لدى هاتفك خيار الاختصار فلا تستسلم. لا يزال بإمكانك نسخ هاتفك باستخدام تطبيق Google Home.