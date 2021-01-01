تمتلك أوكرانيا 5000 محطة إنترنت ستارلينك



إنترنت ستارلينك إنترنت ستارلينك

قامت شركة SpaceX بقيادة Elon Musk، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بتسليم 5000 محطة من محطات Starlink إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب.



تم قطع اتصال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا بشكل دائم بسبب هجوم إلكتروني في يوم الغزو الروسي في 24 فبراير.



وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "ستتيح محطات ستارلينك الفضائية اتصالاً غير محدود وغير مقيّد بالبيانات من أي مكان في أوكرانيا".

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ستسمح المحطات أيضًا للموظفين العموميين ومقدمي خدمات المواطنين المهمين بمواصلة التواصل داخل أوكرانيا ومع بقية العالم.قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن بإمكانها أن تصمد حتى "العدوان الوحشي" الروسي الذي قطع اتصالات البنيةالتحتية للاتصالات الخلوية أو الألياف البصرية الأوكرانية.قامت شركة سبيس إكس بتسليم 3667 قمراً صناعياً بتكلفة "حوالي 10 ملايين دولار"، مع قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشراء 1333 محطة طرفية متبقية، وفقاً لإصدار سابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.في 26 فبراير، دعا ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ووزير التحول الرقمي الأوكراني، ماسك للمساعدة في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا غزوًا وهجمات إلكترونية مستمرة من قبل القوات الروسية.غرد فيدوروف: "بينما تحاول استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما تهبط صواريخك بنجاح منالفضاء - تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين! نطلب منك تزويد أوكرانيا بمحطات Starlink ومخاطبة الروس العقلاء للوقوف".ردا على ذلك، وعد Musk بإرسال شاحنة مليئة بمحطات مستخدم Starlink إلى أوكرانيا."أبراج الخلايا إما أن يتم تفجيرها أو أنها تتعرض للتشويش. هناك عمود أساسي من الألياف يعرف الروس به. كان من المحتمل جدًا أن يقطعوا هذا الرابط الليفي. وهذا من شأنه أن يترك أوكرانيا مع عدد قليل جدًا من الوصلات المفتوحة. وقال ماسك في مقابلة مع شركة النشر الألمانية أكسل سبرينجر، "لذلك قد يكون برنامج ستارلينك، بالتأكيد في بعض أجزاء أوكرانيا، هو الرابط الوحيد".تابع: "اعتقدنا أنه قد تكون هناك حاجة إلى Starlink، واتخذنا بعض الإجراءات الوقائية لضمان إمكانية تقديمها بسرعة. وعندما جاء الطلب، تصرفنا بسرعة كبيرة، لا يمكننا السماح لبوتين بالاستيلاء على أوكرانيا. هذا جنون".