تسريبات تكشف حصول ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro على بطارية عملاقة



Galaxy Watch5 Pro Galaxy Watch5 Pro

كشفت تسريبات جديدة أن ساعة سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch5 Pro ستحصل علي عدد من الميزات لأول مرة في تاريخ سلسلة Galaxy Watch منها حصولها علي بطارية ضخمة توفر لها حوالي يومين من الاستخدام.



وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro ستأتى ببطارية سعة 572 مللي أمبير في الساعة، قد تتجاوز أكثر من يومين، وتتفوق علي الجيل القديم من ساعات Galaxy Watch4 التى جاءت بسعة 361 مللي أمبير فقط.



وتعتبر سعة بطارية ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro أكبر بنسبة 60 ? تقريبًا من سابقتها، كما ستحصل علي عدد من الميزات الرياضية والطبية للمستخدمين منها مستشعر يعمل بتقنية الذكاء الصناعي سيكون قادرا علي قياس درجة حرارة المستخدم لاكتشاف عدد من الأمراض منها فيروس كورونا.

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كما سيكون مستشعر ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro قادرا علي قياس حرارة جسم المستخدم في عدد من الأوضاع منها التمارين الرياضية ودرجات الحرارة المرتفعة، وذلك باستخدام نوع من ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro في مؤتمر شركة سامسونج الذي سينعقد في شهر أغسطس القادم والذى ستعلن فيه أيضا عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي.