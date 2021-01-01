براءة اختراع لشاومي لوحدات كاميرا واسعة الزاوية مصممة للسيارات الكهربائية



شاومي شاومي

تعمل شركة شاومي الصينية على تقديم أول سيارة كهربائية، ولقد تمت الموافقة على براءة اختراع جديدة للسيارة الكهربائية للشركة. وتتعلق براءة الاختراع بتصميم السيارة الكهربائية لشركة شاومي وتم تقديمها مرة أخرى في عام 2019.



لا توجد مؤشرات حتى الآن على تاريخ الإصدار المحتمل لسيارة شاومي الكهربائية، لكن وثائق براءة الاختراع توضح تفاصيل تصميم سيارات الدفع الرباعي أو السيدان مع بعض التعديلات.



تم تقديم براءة اختراع أخرى تتعلق بوحدات كاميرا واسعة الزاوية من شاومي للسيارات الكهربائية في أواخر العام الماضي وتمت الموافقة عليها هذا الأسبوع. ووفقًا لبراءة الاختراع، سيقوم نظام الكاميرا بالتقاط صور بزاوية واسعة.

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ستقوم سيارة شاومي الكهربائية بحذف المرايا الجانبية التقليدية المكشوفة للحصول على نطاق محسن وفقًا لما ذكرته الشركة.ويتميز الجزء الامامي من السيارة بتصميم انسيابي وأنيق بينما نتوقع أن تكون منصة السيارة مدفوعة من قبل شركة التكنولوجيا. وتأتي الكاميرات بالجزء العلوي من السيارة وتشمل ثلاثة مستشعرات توفر رؤية شاملة للبيئة.يساعد تكوين الكاميرا على التخلص من النقاط العمياء وتعزيز السلامة العامة، كما انه ستساعد على تعزيز تجربة القيادة من خلال توفير رؤية كاملة للسيارة المحيطة أثناء القيادة.نتوقع أنه عندما يتم إصدار هذه السيارة أخيرًا ستكون بأسعار تنافسية وستكون متوافقة بشكل جيد مع الطرازات الحالية.قد تكون مسألة وقت فقط قبل أن نرى سيارة شاومي الكهربائية. وتبلغ قيمة براءات الاختراع الحالية لسيارة شاومي الكهربائية مئات الملايين من الدولارات حاليًا.