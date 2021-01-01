براءة اختراع لشاومي لوحدات كاميرا واسعة الزاوية مصممة للسيارات الكهربائية

تعمل شركة شاومي الصينية على تقديم أول سيارة كهربائية، ولقد تمت الموافقة على براءة اختراع جديدة للسيارة الكهربائية للشركة. وتتعلق براءة الاختراع بتصميم السيارة الكهربائية لشركة شاومي وتم تقديمها مرة أخرى في عام 2019.
لا توجد مؤشرات حتى الآن على تاريخ الإصدار المحتمل لسيارة شاومي الكهربائية، لكن وثائق براءة الاختراع توضح تفاصيل تصميم سيارات الدفع الرباعي أو السيدان مع بعض التعديلات.
تم تقديم براءة اختراع أخرى تتعلق بوحدات كاميرا واسعة الزاوية من شاومي للسيارات الكهربائية في أواخر العام الماضي وتمت الموافقة عليها هذا الأسبوع. ووفقًا لبراءة الاختراع، سيقوم نظام الكاميرا بالتقاط صور بزاوية واسعة.
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