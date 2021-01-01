قريباً بعدد من التحسينات تنطلق نظارة الواقع الإفتراضي Meta Quest 2 Pro

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تستعد شركة Meta لإطلاق إصدارها الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي Quest 2 Pro في حدث يعقد لاحقاً هذا العام، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الجيل القادم من نظارات Oculus للواقع الإفتراضي يأتي بعدد من التحسينات.



تقدم Meta إصدارها القادم من نظارات الواقع الإفتراضي للأسواق بعنوان”Quest 2 Pro”، ومن المقرر أن تتضمن التحسينات المقدمة في هذا الإصدار شاشات mini-LED جديدة.



لم تقدم شركة Meta حتى الآن إصدارها الأول من نظارات الواقع الإفتراضي التي تنطلق بعد تغيير شعار الفيس بوك إلى Meta، إلا أن المحلل”Ming-Chi Kuo” أكد على أن إصدار Oculus الأول الذي يأتي بعلامة Meta التجارية ينطلق في صيف هذا العام.

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وتشير التوقعات إلى أن نظارة Quest 2 Pro ستنطلق بشكل رسمي للأسواق في النصف الثاني من 2022، ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار بعدد من المميزات التي غابت عن إصدار الشركة الحالي Quest 2.وتشمل المميزات الجديدة سطوع أعلى في شاشات mini-LED جديدة، ومن المتوقع أن تتميز كل شاشة بحجم 2.48 إنش، ودقة 2160 في 2160 بيكسل.من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن نظارة Quest 2 Pro تأتي بعدسات 2P Pancake، كما يدعم الإصدار الجديد إدراك التغييرات في تعبير وجه المستخدم بكفاءة أعلى من Quest 2.