قريباً بعدد من التحسينات تنطلق نظارة الواقع الإفتراضي Meta Quest 2 Pro

تستعد شركة Meta لإطلاق إصدارها الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي Quest 2 Pro في حدث يعقد لاحقاً هذا العام، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الجيل القادم من نظارات Oculus للواقع الإفتراضي يأتي بعدد من التحسينات.
تقدم Meta إصدارها القادم من نظارات الواقع الإفتراضي للأسواق بعنوان”Quest 2 Pro”، ومن المقرر أن تتضمن التحسينات المقدمة في هذا الإصدار شاشات mini-LED جديدة.
لم تقدم شركة Meta حتى الآن إصدارها الأول من نظارات الواقع الإفتراضي التي تنطلق بعد تغيير شعار الفيس بوك إلى Meta، إلا أن المحلل”Ming-Chi Kuo” أكد على أن إصدار Oculus الأول الذي يأتي بعلامة Meta التجارية ينطلق في صيف هذا العام.
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